Thundermother: stellen ihre neue Bassistin nun auch offiziell vor

Nachdem Thundermother und ihre bisherige Bassistin Sara Pettersson leider aufgrund von Zeitgründen im Guten und in aller Freundschaft getrennte Wege gehen mussten, stellen die schwedischen Rock-Ladys ihre neue Frau am Tieftöner nach den harten Prüfungen eines langen Tour-Sommers nun auch offiziell vor: Majsan Lindberg.

Majsan kommentiert: „Es ist mir eine große Ehre, dass ich mich nun als offizielles Mitglied von Thundermother bezeichnen darf!“, freut sich die Bassistin. „Ich habe schon so viel Spaß und Energie von der Band bekommen, dass ich es liebe, nun fest dabei zu sein. Ich freue mich auf spannende Zeiten und alles, was da kommen mag. Mein Dank gilt den Mädels für ihr Vertrauen und die Kameradschaft!“

Thundermother schreiben: „Wir sind mehr als glücklich, Majsan nach ihrer Probezeit in diesem hektischen Sommer als festes Mitglied von Thundermother willkommen zu heißen!“, begrüßen die Schwedinnen ihre neue Mitstreiterin. „Sie bringt wirklich alles mit, was wir von unserer Bassistin erwarten. Jetzt wollen wir gemeinsam mit ihr die Welt erobern und freuen uns auf eine großartige Zukunft. Willkommen in der Familie, Majsan!“

Thundermother blicken bereits auf drei veröffentlichte Alben zurück, die bei Fans von hartem Rock für kräftigen Wirbel gesorgt haben und die Band weltweit touren ließen. Aktuell schreiben die schwedischen Rock-Ladys neue Hits für ihr kommendes viertes Album, das im Jahr 2020 erscheinen wird. Eine begleitende Welttournee ist bei Seaside Touring bereits in Planung.

Thundermother sind:

Guernica Mancini – Gesang

Filippa Nässil – Gitarre

Emlee Johansson – Schlagzeug

Majsan Lindberg – Bass

Die vom Classic Rock Magazin präsentierte Live And Loud Tour 2019 findet nach einigen weiteren Festival-Auftritten in Hamburg, Thessaloniki, Istanbul und Miami im Herbst eine Fortsetzung als Live And Loud Club Tour 2019. Eine aktualisierte Liste aller kommenden Shows findet sich unter diesem Link: www.seaside-touring.com/tours

Live And Loud Clubtour 2019

02 OCT 2019 Bielefeld (DE) Movie

03 OCT 2019 Mannheim (DE) New Wave of Heavy Metal Festival

04 OCT 2019 Dresden (DE) Puschkin

05 OCT 2019 Eisenhüttenstadt (DE) Dock 18

06 OCT 2019 Warszawa (PL) Hydrozagadka

09 OCT 2019 Bochum (DE) Rockfabrik

10 OCT 2019 Münster (DE) Rare Guitar

11 OCT 2019 Bremen (DE) Tower

12 OCT 2019 København (DK) Beta

13 OCT 2019 Lübeck (DE) Treibsand

15 OCT 2019 Augsburg (DE) Spectrum

17 OCT 2019 Milan (IT) Legend Club

18 OCT 2019 Chur (CH) Loucy

19 OCT 2019 Kempten (DE) Rock The Box Festival

Festival Shows 2019

20 SEP 2019 Hamburg (DE) Rockspektakel

27 SEP 2019 Thessaloniki (GR) Street Mode Festival

28 SEP 2019 Istanbul (TR) Kadıköy Sahne

28 OCT 2019 Miami (US) KruiseFest

29 OCT 2019 Miami (US) KruiseFest

Sweden Tour 2019

28 NOV 2019 Motala (SE) Bomber Bar

29 NOV 2019 Malmö (SE) Live Concert Hall

30 NOV 2019 Helsingborg (SE) The Tivoli

