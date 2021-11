Thunderor: präsentieren erste Single/Video „How We Roll“

Thunderor ist eine von den 80er-Jahren inspirierte Heavy Rock/Metal-Band, die 2020 von den Skull Fist-Bandmitgliedern JJ Tartaglia und Jonny Nesta sowie Oscar Rangel (ex-Annihilator) am Bass gegründet wurde. Das kanadische Power-Trio liefert stadiontaugliche Songs mit einem unbändigen Drive. Wuchtige Drums, blitzschnelle Gitarren-Licks, verträumte Synthies und durchdringender Gesang bilden das musikalische Gerüst, das Thunderor ausmacht. Viel Spaß mit der ersten Single, das Debütalbum Fire It Up folgt am 25. Februar 2022, begleitet von einer Europa/UK-Tour im März (Termin in Kürze). Ab heute beginnt auch der Vorverkauf.

Seit 2019 hatte Schlagzeuger JJ Tartaglia das Gefühl, nach einer neuen Herausforderung zu suchen. Als Mitglied mehrerer prominenter Metalbands in den letzten zehn Jahren und im Grunde genommen hauptsächlich als Heavy Metal Fan, war es an der Zeit, seine Suche noch weiter voranzutreiben. Er wollte seine Vision, sein Gefühl teilen… eine Botschaft, die er nur mit seiner eigenen Stimme vermitteln konnte. Davon angetrieben, begann JJ mit der Arbeit an Schlagzeugarrangements und Klavierstücken, die das Gerüst der Thunderor-Songs bilden sollten. Mit dem langjährigen Bandkollegen Jonny Nesta an der Gitarre und JJ, der auch an den Tasten und am Gesang komponierte, kam das Songwriting im Jahr 2020 schnell auf Touren und es entstand Material für ein ganzes Album. Ein enger Freund und Monster-Bassist, Oscar Rangel, wurde dann noch verpflichtet und das Line-Up war komplett. Die Band verbrachte dann das nächste Jahr damit, das Album in Eigenregie auf eine authentische Art und Weise aufzunehmen. Und das Resultat gibt es dann in Form von Fire It Up ab dem 25. Februar 2022!

https://www.facebook.com/ThunderorOfficial/