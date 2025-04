Thurifer: enthüllen Video zur zweiten Single „Witness“

Die Alternative-Metal-Band Thurifer hat einen weiteren intensiven Vorgeschmack auf ihre kommende fünfteilige EP mit dem Titel River Red geliefert, die am 30. Mai erscheinen wird. Nach der Veröffentlichung der ersten Single Seven präsentierte die Band letzten Freitag ein brandneues Video zum Track Witness.

Thurifer äußern sich dazu: „We are thrilled for you to ‚Witness‘ the second single off our upcoming EP River Red! Probably our most diverse song to date. The song is about how easy it is to turn away and not face the horrors of reality.“

Das Video zu Witness kann hier angesehen werden:

Die Single kann hier gestreamt werden.

Mehr Infos zu Thurifer und ihrer kommenden EP River Red findet ihr hier:

Thurifer online:

Facebook: https://www.facebook.com/ThuriferOfficial

Instagram: https://www.instagram.com/thuriferofficial/