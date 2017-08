Thy Art Is Murder: veröffentlichen ‚The Son Of Misery‘ Gitarren-Playthrough

Australiens Nummer-1-Export in Sachen extreme Musik, Thy Art Is Murder, werden am 18. August ihr neues Album Dear Desolation über Nuclear Blast Entertainment veröffentlichen.

Um Euch die Wartezeit zu versüßen, gibt es heute das offizielle Gitarren-Playthrough zur erst kürzlich veröffentlichten Single The Son Of Misery, welches einmal mehr das unfassbare Können von Gitarrist Andy Marsh unter Beweis stellt.

