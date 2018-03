Wie schon nach unserem Adventskalender 2017 angekündigt wird es in diesem Jahr wie gewohnt unsere Time For Metal Osterverlosung geben. Als Partner konnten wir dafür Silverdust gewinnen, die hinter dem Summer Breeze Festival stecken. Wie in der Vergangenheit gibt es vier glückliche Headbanger, die mit einem Paket von uns beglückt werden. Anders als in den anderen Jahren werden wir in diesem Jahr die Verlosung am Karfreitag starten und am Dienstag nach Ostern beenden, anstatt jeden Tag einzeln zu verlosen. Augen auf wenn in einer guten Woche die Time For Metal Osterverlosung startet.

Bis dahin euer Time For Metal Team!

