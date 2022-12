Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 10

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Hämatom – Es Regnet Bier | Neue Deutsche Härte

2022 war endlich wieder ein Jahr, in dem mein Arm mit Festivalbändchen gut gefüllt wurde. Ich habe einige Konzerte gesehen und es sehr genossen, wieder die Freiheit und die Musik zu spüren. Leider hat mein-Corona mich dann im August etwas ausgebremst, aber das war es auf jeden Fall wert. Ich hoffe, dass uns auch im Winter die Konzerte erhalten bleiben und freue mich auf alles, was da noch kommt!

Dieser Song ist wie eine Hassliebe … jedes Mal, wenn er auch nur erwähnt wird, hab ich anschließend einen Ohrwurm in Dauerschleife. Ich find’ ihn super zum Abfeiern und er erinnert mich an einen tollen Festivalsommer.

Broilers – Tanzt Du Noch Einmal Mit Mir (Live 2022)| Punk

Ein Song, der mir immer Gänsehaut macht und live noch mehr pusht. Super!

Five Finger Death Punch – Welcome To The Circus| Metal

Der Song läuft jeden Tag mindestens einmal bei uns im Auto und der Rest des Albums ist ebenfalls mein absoluter Favorit.

Disturbed – Hey You| Metal

Disturbed läuft bei mir relativ häufig und auch die neuen Songs vom diesjährigen Album sind auf jeden Fall hörenswert!

Fury In The Slaughterhouse – Good Day To Remember | Rock

Fury begleitet mein Leben schon etliche Jahre und dieser Song zum 35-jährigen Bandjubiläum, lässt manche Konzerterinnerung erwachen und macht neugierig, was da im nächsten Jahr als Album folgen wird.

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

Five Finger Death Punch – AfterLife | Metal

Das Album gefällt mir voll und ganz. Es läuft in Dauerschleife und nervt irgendwie nie. Es ist super abwechslungsreich und macht mir einfach Spaß!