Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Time For Metal Redakteure haben wieder ihre Hirnwindungen zum Glühen gebracht, um euch die besten Songs und Alben des Jahres zu präsentieren. Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Diese könnt ihr euch unter der Rubrik Kolumnen ab morgen täglich jeweils um 16 und 18 Uhr zu Gemüte führen. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!