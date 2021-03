Timechild: neue Band um Anders Folden Brink (SEA) mit erstem Aufschlag

Geheimnisvoll geht es bei Timechild zu. Die dänischen Rocker um Gitarrist und Sänger Anders Folder Brink sind bisher nur auf Facebook vertreten und machten es bis zum ersten Aufschlag sehr spannend. Am 24. Februar 2021 gab es den ersten Videoteaser, der nur wenigen Sekunden dauerte, aber schon mal aufhorchen ließ. Timechild bezeichnen ihre Musik selbst als Organic Heavy Rock und eine weitere winzige Kostprobe gab es eine Woche später. Der Spannungsbogen wurde somit weiter gespannt und das damit bezweckte „Anfüttern“ klappte hervorragend. Die ersten Spekulationen sind in den Kommentaren nachlesbar und Eingeweihte wussten bereits da, wer sich hinter der Band verbirgt.

Meine ersten Versuche rauszufinden, wer sich hinter Timechild versteckt, waren schwierig. In den Kommentaren zu den kurzen Videos kam dann mit Anders Folder Brink ein erster Name ins Spiel. Die Recherche ergab, dass er bis zur Gründung von Timechild bei der dänischen Band SEA Gitarrist und Sänger war. Über diesen Umweg sind dann auch die restlichen Musiker bekannt geworden. Es handelt sich dabei um Birk Hunter an der Gitarre, Daniel Bach Eriksen am Bass und Martin Haumann an den Drums. Am 3. März wurde dann bekannt gegeben, dass am Freitag Mittag, den 5. März, der erste komplette Song veröffentlicht wird. Der Track heißt Bite Of Frost und ist dann mal so ganz anders als erwartet. Timechild präsentieren hier keinen reinen Rocksong, sondern eher so etwas wie eine kleine Rockoper in etwas über fünf Minuten. Timechild sagen dazu: „Welcome to our Musical Universum“.

Aber hört selbst. Man darf gespannt sein, was da noch kommt.