Times Of Grace: veröffentlichen neue Single samt Video zum Song „Medusa“

Am 16. Juli werden Times Of Grace, mit Adam Dutkiewicz und Jesse Leach von Killswitch Engage, ihr neues Album Songs Of Loss And Separation über das bandeigene Imprint Label Wicked Good Records veröffentlichen. ADA fungiert als weltweiter Vertrieb.

Heute erscheint die neue Single Medusa und das zugehörige Video, bei dem Nick Hipa Regie führte.

Schaut euch den beeindruckenden Clip vor der atmosphärischen Kulisse des gewaltigen Ozeans an, der diesen düster-schweren Song passend in Szene setzt.

„Medusa ist einer der schwereren Songs auf dem Album,“ sagt Dutkiewicz. „Er spiegelt auf jeden Fall das übergreifende Thema der Platte wider, da er von einer kaputten bzw. übergriffigen Beziehung handelt. Wir hoffen, er gefällt euch.“

Leach erklärt: „Medusa handelt von Betrug, Misshandlung und Täuschung. Es ist ein Song über die dunkle Seite der Seele und über den Kampf, sich von denen zu lösen, die Dein Herz auffressen. Wenn man mit solchen Menschen und Situationen konfrontiert wird, darf man nicht zulassen, dass sie einen Teil Deiner Seele zerstören und Dich zu einem anderen Menschen machen. Dieser Song ist ein Zeugnis dieses inneren Kampfes und dem der Zähmung der Dämonen die anschließend zurückbleiben. Er handelt davon, einen Weg zu finden, Dein Herz und Deinen Geist am Leben zu erhalten, nachdem Du am Boden warst.“

Mehr zum kommenden Album: