“Blut ist dicker als Wasser“

Headliner: Tiny Moving Parts

Vorband(s): Orchards

Ort: MTC, Köln

Datum: 18. April 2018

Kosten: 16,80€ im Vorverkauf, Ausverkauft

Genre: Indie, Post-Hardcore

Besucher: ca. 300 Besucher

Veranstalter: Prime Entertainmaint/Wizard Promotions

Link: Facebook

Auf ihrer ersten Headline-Tour durch Europa machen die amerikanischen Indie-Rocker von Tiny Moving Parts auch in Köln halt. Dass die Band sich in der Szene großer Beliebheit erfreut, zeigt die Tatsache, dass das Konzert seit Wochen ausverkauft ist. Ein ausverkauftes Konzert im Keller des MTCs in Köln verspricht dabei wie immer eine schweißtreibende Angelegenheit zu werden, was der Stimmung vermutlich keinen Abbruch tun wird. Tiny Moving Parts aus Minnesota gibt es bereits seit 2008. Die Band wurde von den Brüdern William und Matthew Chevalier geründet. Ergänzt wird das Trio von Dlyan Mattheisen, der zusätzlich auch noch ein Cousin der beiden ist – Familien-Power durch und durch. Nach zwei in Eigenregie veröffentlichten Alben, einem Album unter der Flagge von King Of Like Records, erfolgte mit Pleasent Living (2014) der Wechsel zu Triple Crown Records. Im Januar erschien beim selben Label ihr neustes Werk Swell (Das Album wird in Europa von Big Scary Monsters vertrieben). Als kleiner Vorgeschmack gibt’s hier das aktuelle Video zu Applause:



Für die etwas gewöhnungsbedürftigen Rhythmen und Takt-Wechsel der Band – der Stil wird auch gerne als Math-Rock bezeichnet – sollte man sich vor der Show gut mit den Songs vertraut machen. Supported werden Tiny Moving Parts von den britischen Alternative-Poppern Orchards.

