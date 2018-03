“Egal, was man haben will!”

Eventname: Southside / Hurricane

Bands: ARCTIC MONKEYS · ARCADE FIRE . THE PRODIGY · BILLY TALENT

MARTERIA · KRAFTKLUB · BROILERS · JUSTICE · BIFFY CLYRO

THE OFFSPRING · BEGINNER · JAMES BAY . TWO DOOR CINEMA CLUB · THE KOOKS · LONDON GRAMMAR

FRANZ FERDINAND · ANGUS & JULIA STONE · DENDEMANN . FEINE SAHNE FISCHFILET · WANDA · MADSEN

GEORGE EZRA · BONEZ MC & RAF CAMORA · NOFX . CHVRCHES · PRINZ PI · DONOTS · SXTN

PORTUGAL. THE MAN . BRIAN FALLON & THE HOWLING WEATHER

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB · BOYSETSFIRE . PENNYWISE · BONAPARTE · SAMY DELUXE · RIN · JOHNOSSI

MHD · MØ · MIGHTY OAKS · THRICE · UNDERØATH . THE VACCINES · JUNGLE · MEUTE · TALCO · CHEFKET

STICK TO YOUR GUNS · PARCELS . FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES · NECK DEEP

ROMANO · FJØRT · HAIYTI · SWISS UND DIE ANDERN . TOUCHÉ AMORÉ · ADAM ANGST · DRANGSAL · KOLARI

Ort: Neuhausen ob Eck / Scheeßel

Datum: 22.06.2018 – 24.06.2018

Kosten: 199 €

Genre: Indie, Rock, Pop, Electronic, Metal und Hip Hop

Links: https://www.southside.de/

https://www.hurricane.de/

Meist folgen Festivals durchaus einer genrespezifischen Ausrichtung. Diese kann recht klar sein, wie es bei Wacken der Fall ist, oder auch leicht tendierend, ohne aber entscheidend zu sein, in welche Kategorie wohl Rock Am Ring bzw. Rock Im Park fallen würde. Und dann gibt es noch Festivals, wo man so ziemlich alles bekommt – egal, was man will.

Southside und Hurricane – zwei Festivals, die ähnlich zu Rock Am Ring und Rock Im Park, Zwillingsfestivals sind und ein paar Wochen später, nämlich vom 22. Juni bis zum 24. Juni 2018 stattfinden. Southside dabei in Neuhausen ob Eck in der Nähe von Freiburg (DE) und Hurricane in Scheeßel in der Nähe von Bremen und Hamburg. Das Line-Up? Von Indie, Rock, Pop, Electronic, Metal und Hip Hop ist hier alles dabei. Manches eben mehr, manches halt weniger. Doch genau das macht ein schönes Festival auch aus!

Als Headliner sind Arcade Fire, Arctic Monkeys und The Prodigy bestätigt. Darüber hinaus sind Beginner, Biffy Clyro, Billy Talent, Broilers, Franz Ferdinand, James Bay, Justice, Kraftklub, London Grammar, Marteria, The Offspring, Two Door Cinema Club, Wanda und viele Weitere mit dabei. Wie man schon sieht: Rockig, aber durchaus auch mal im Indie Bereich vertretend.

Frische Aktivitäten der angekündigten Bands gab es in den letzten Wochen so einige, so haben doch Arcade Fire ein Doppelvideo zu Put Your Money On Me und We Don’t Deserve Love rausgehauen, welches glatt als kleiner Kurzfilm durchgehen könnte. Ein mehr als interessanter und sehenswerter Clip ist dabei herausgekommen.

Arctic Monkeys dagegen haben bereits 2017 verraten, dass sie an neuem Material arbeiten, welches, mehr oder weniger bestätigt, uns wohl noch im Mai erwarten wird. Die zwei geplanten Konzerte in Berlin und Düsseldorf sind jedenfalls jetzt bereits ausverkauft sowie die Zusatzshow, welche ebenfalls in Berlin stattfindet. Hurricane und Southside bieten also eine gute Gelegenheit, die Band doch noch live und in Farbe zu sehen.

Und auf welche „kleineren“ Bands darf man sich noch freuen? Unter anderem auf die Rückkehr von der Metalcore Gruppe Underoath, welche nach Jahren endlich wieder ein Album veröffentlicht und dabei neben den Festivals nur ein weiteres Konzetr in Wiesbaden spielen wird. Die neue Platte Erase Me wird bereits am 6. April veröffentlicht werden. Und mit Bands wie Stick To Your Guns und Neck Deep sind auch Hardcore und Pop Punk Fans versorgt. Das mehr als bunte Line-Up lässt die Vorfreude auf jeden Fall jetzt bereits riesig werden.

