Die sympathischen Alternative-Rocker Tiny Moving Parts beginnen ihr Jahr mit der Veröffentlichung ihrer neuen Single „Applause“ samt passendem Video, das das Trio wieder beim Bier trinken und Abfrickeln zeigt. „Applause“ ist die zweite Single aus ihrem neuen Album „Swell„, das am 26. Januar 2017 auf Big Scary Monsters in Deutschland erscheint. Das Album kann hier vorbestellt werden.

Die Band hat Ende Dezember erst ihre kommende US-Tour mit Mom Jeans und Oso Oso angekündigt. Die abgesagten Termine in Europa werden demnächst nachgeholt. Mehr Infos dazu gibt es in Kürze.

Gitarrist & Sänger Dylan Mattheisen hat Tiny Moving Parts zusammen mit seinen beiden Cousins, den Brüdern Matthew Chevalier und Billy Chevalier in der Junior High School gegründet, und seitdem den tighten, poppigen und math-rockigen Post-Hardcore-Sound nahe zu perfektioniert. Ihre Konzerte sind hektisch, ihre musikalischen Fähigkeiten sind beeindruckend – bei der Komplexität ihrer Songs ist es kaum zu glauben, dass nur drei Menschen auf der Bühne stehen. 2013 erschien mit „This Couch Is Long & Full of Friendship“ ihr Debütalbum auf Kind of Like Records. 2014 unterschrieben sie bei Triple Crown Records (Foxing, Sorority Noise, Caspian), die nur ein Jahr später ihr zweites Album „Pleasant Living“ veröffentlichten. Im vergangenen Jahr erschien dann mit „Celebrate“ ihr drittes Album auf Big Scary Monsters in Deutschland.

Tracklist:

01. Applause

02. Smooth It Out

03. Feel Alive

04. Caution

05. Wildfire

06. Whale Watching

07. It’s Too Cold Tonight

08. Malfunction

09. Wishbone

10. Warm Hand Splashing

www.tinymovingparts.com

www.facebook.com/tinymovingparts

