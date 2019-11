To The Rats And Wolves: die letzten Konzerte steigen im Januar 2020

Vier Konzerte noch dann ist Schluss! Die Schaffensphase von To The Rats And Wolves neigt sich dem Ende. Nach den Konzerten löst sich die Formation zum Verdruss ihrer Anhänger auf.

Wie im Sommer angekündigt geben To The Rats And Wolves nun ihre angekündigten Abschiedskonzerte im Januar 2020.

Die Termine für die Anywhere For You / Farwel Tour 2020 lauten wie folgt:



10.01.2020 DE Berlin – Musik & Frieden

11.01.2020 DE Frankfurt – Zoom

17.01.2020 DE Hamburg – Logo

18.01.2020 DE Köln – Kantine

Tickets ab 28,20€ auf den bekannten Plattformen.