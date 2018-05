Deutschlands international erfolgreichstes Symphonic-Rock-Event kommt 2019 mit neuem Album MOONGLOW im Gepäck auf Welttournee!

Nach dem enormen Erfolg seinerdie nach ausverkauften Konzerten in Asien, Amerika und Europa mit der live im TV ausgestrahlten Headlinershow auf dem letztjährigenin seiner deutschen Heimat abgeschlossen wurde, gehtim nächsten Jahr wieder auf Welttournee, um sein im Januar 2019 erscheinendes Albumzu präsentieren. Das einzigartige Konzerterlebnis zwischen Bombast, Rock und Oper konnte in den letzten Jahren über 1,2 Millionen Menschen rund um den Globus begeistern und wird nun in einer noch opulenteren Show, bei der sich Tobias Sammet die Bühne mit den weltbesten Rocksängern teilt, eine einmalige Atmosphäre bieten. Mit über 3,5 Millionen verkauften Tonträgern zählt der aus Fulda stammende Tobias Sammet, der das Rockevent1999 erschaffen und 2008 erstmals live präsentierte, zu den international erfolgreichsten Musikern Deutschlands und arbeitete bereits mitund),und), Eric Martin (sowie vielen weiteren Größen aus dem internationalen Musikbusiness zusammen. Lange galtals Geheimtipp. Doch nach unzähligen Auftritten als Headliner auf den weltgrößten Rockfestivals (u.a.), Goldauszeichnungen und mehreren Top-10-Platzierungen in den weltweiten Charts, ist die bevorstehende: DAS ROCKEVENT DES JAHRES!

Tobias Sammet: „Ich wollte es in den letzten 18 Monaten eigentlich etwas ruhiger angehen. Aber am besten scheine ich zu entspannen, wenn ich kreativ bin. Jedenfalls sind mir im Rahmen dieser Phase wahnsinnig viele Ideen zugeflogen, die danach schrien, in der vollen epischen Breite AVANTASIAs gemeinsam mit den besten Sängern der Welt produziert zu werden. Ich war so überzeugt von den Songs, dass mir sehr schnell klar war: wenn es jemals ein neues AVANTASIA-Kapitel geben soll, dann mit diesem Material – vorbei an allen Trends und den Vorgaben der Musikindustrie, handgemacht und persönlich, epische 10-Minuten-Stücke neben eingängigen Rocksongs; entstanden aus dem echtesten Beweggrund: nämlich großartige Musik zu machen! Ohne dass irgendwelche Business-Heinis ihren Senf dazugeben und alles nachher mundgerecht in die Unterhaltungslandschaft des 21. Jahrhunderts passt. MOONGLOW wird das aufwändigste Album meiner Karriere; der größte, bunteste, besteste und unvernünftigste Luxus, den ich mir je in meinem Leben geleistet habe. Und ich kann es kaum erwarten, das Album im Januar zu veröffentlichen und im Anschluss daran die MOONGLOW WORLD TOUR mit der größten Show, die AVANTASIA jemals auf die Bühne gebracht hat, einmal um den gesamten Globus zu tragen!“

Seht den neuen Tour Trailer hier: