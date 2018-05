NUCLEAR BLAST können mit Stolz bekanntgeben, dass das neue Meisterwerk der New Yorker Heavy Metal-Kultband RIOT V, »Armor Of Light«, auf Platz 27 der offiziellen deutschen Albumcharts eingestiegen ist. Dies ist der ersten Charteinstieg der Band in Deutschland überhaupt! Herzlichen Glückwunsch, Jungs!!!

Die Band sagt dazu:

„Danke Metal Warriors for making the release of our latest album a success and exciting for us! We are overwhelmed by the great response and support you have given us for many years, and many more years to come! The relationship and combination of RIOT V and Nuclear Blast is a match made in metal heaven! Now let’s shine on together and ride in the Armor of Light!

Tequila Cheers from your boys in RIOT V„

Das Album kann hier bestellt werden: http://nblast.de/RiotVArmorOfLightSpoti

Digital hier: http://nuclearblast.com/riotv-armoroflight

Auch die Presse ist begeistert:

„…das beste Heavy/Speed/Power/US-Metal Album des Jahres“

Stormbringer.at | 5/5 Punkte

„Wer in das Album des Jahres lauschen mag, sollte sich mit “Armor Of Light” befassen“

Metal.de | 10/10 Punkte

“Ein furioses Album, das jede Menge Speed mit Edelmelodien und höchst eingängigen Refrains verbindet! Akute Suchtgefahr!“

DEAF FOREVER (D)

“It’s an instant classic! The guitars, the riff-section, the vocals – everything is perfect. This album brings the Thundersteel spirit back to life! ”

ROCK HARD (GR)

Mehr zu »Armor Of Light«:

‚Heart Of A Lion‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=pSznM3ITp0s

‚Victory‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=pZkUCklg5Bs

‚Messiah‘ OFFICIAL LYRIC VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=n3OI7vaFA5M

‚Angels Thunder & Devils Reign‘ OFFICIAL LYRIC VIDEO: https://youtu.be/v0vk7szt5aI

Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=h7ZqncPcY6Y

Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=PRFI0XBB-IE

Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=aZpI5rFQNT4

Das Album wurde von Chris „The Wizard“ Collier (METAL CHURCH, FLOTSAM & JETSAM, SLIPKNOT, KORN usw.) produziert. Das kultige Cover-Artwok hat Mariusz Gandzel (CRYSTAL VIPER) erstellt.

RIOT V live:

27.07. D Hagen – Kultopia (w/ WOLFEN)

28.07. D Brande-Hörnerkirchen – Headbangers Open Air

29.07. UK Glasgow – Ivory Blacks *NEW*

30.07. UK Newcastle – Trillians *NEW*

31.07. UK London – Underworld *NEW*

02.08. D Mannheim – 7er Club

04.08. D Wacken – Wacken Open Air

05.08. B Genk – Colosseum *NEW*

08.08. E Villena – Leyendas del Rock

»Apocalypse Over Europe«

w/ PRIMAL FEAR

28.09. D Mannheim – MS Connexion Complex

29.09. D Memmingen – Kaminwerk

30.09. H Budapest – Barba Negra

02.10. A Salzburg – Rockhouse

03.10. I Milan – Legend Club

04.10. F Grenoble – L’llyade

05.10. E Barcelona – Salamandra 1

06.10. E Madrid – Mon

07.10. E Bilbao – Santana 27

10.10. F Paris – Petit Bain

11.10. UK London – The Dome

12.10. B Vosselaar – Biebob

13.10. NL Apeldoorn – Podium Gigant

14.10. D Bochum – Zeche

16.10. D Hamburg – Markthalle

17.10. D Rostock – Alte Zuckerfabrik

18.10. D Berlin – Lido

19.10. CZ Zlín – Masters of Rock Café

20.10. D Cham – L.A.

21.10. SLO Ljubljana – Kino Šiška

23.10. A Graz – Explosiv

24.10. CZ Prague – Nová Chmelnice

25.10. CH Pratteln – Z7

26.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

27.10. D Geiselwind – MusicHall

