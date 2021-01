Todsünde: kündigen ihre erste Single „Mensch Ärgere Dich Nicht“ zum 14.01.2021 an

Die Dormagener Metaller Todsünde um den Gitarristen Sascha Bordelius (Sic Zone) kündigen ihr erste Single Mensch Ärgere Dich Nicht zum 14.01.2021 an. Begleitet wird die Veröffentlichung durch ein Video bei YouTube. Die Band hat uns von Time For Metal bereits einen kleinen Einblick gewährt. Wir sind sehr angetan, also lasst euch überraschen und verpasst das Video am 14.01.2021 nicht, welches ihr euch ab diesem Tag dann dort anschauen könnt.

Zur Band Todsünde:

Die Band gründete sich 2016 unter dem Namen Ghost Basterds als Coverband und begann Rock und Metal zu spielen. Seit 2018 spielte man hauptsächlich eigenes Material. Ende 2020 gab die Band den Ausstieg von Gründungsmitglied und Gitarrist Justin Seferi bekannt. Gleichzeitig erfolgte der Namenswechsel zu Todsünde. Jetzt will man richtig loslegen. Die erste Single Mensch Ärgere Dich Nicht wird am 14.01.2020 erscheinen. Bereits am 05.02.2021 startet der Vorverkauf für das erste Album Geistesgift über das Label Rookies & Kings.

Todsünde sind:

Gesang – Erik Kremer

Gitarre – Sascha Bordelius

Gitarre – Micha Dopolitski

Bass – Andy Kuznik

Schlagzeug – Martin Stein

Weitere Links:

Bandseite

Facebook

Instagramm

Youtube