Tom Morello – The Atlas Underground Flood

Mit The Atlas Underground Flood bringt Tom Morello quasi das Geschwisterkind des Vorgängers The Atlas Underground Fire auf den Markt. A Radical In The Family (feat. San Holo) flasht mich dann wirklich erst mal. Es ist so abgespaced, dass ich gar nicht weiß, was ich schreiben soll. Es dringt ins Gehirn, schüttelt es durch, entschleunigt, trägt einen ruhig in irgendwas großes Weites. Switched wiederum rüttelt auf, wechselt wieder die Richtung … Es ist instrumental und ich bin beeindruckt. Ich glaub, ich bin grad einmal durchs All geschleudert worden. Was dann folgt, ist ein bunter Mix aus Stilrichtungen. Morello hat mit Nathaniel Rateliff, Jim James, Idles, Ben Harper, Alex Lifeson, Kirk Hammett, X Ambassadors, Barnes Courtney, Manchester Orchestra, Andrew McMahon In The Wilderness und weiteren ein so großes Spektrum an Künstlern an Bord, dass jeder Song in eine andere Kerbe schlägt und das Album zu einem großen Ganzen zusammenführt. Hier findet man so ziemlich alles – von Rock über Pop, gewürzt mit Rap, Melancholie und spacigen Phasen. Es ist so geschickt zusammengeführt, dass man die Genres, die man sonst nicht so hört, einfach mal mitlaufen lässt und ich fühle mich nicht gestört, sondern mehr wie auf einer Reise. Es ist interessant und anders und schwer zu benennen. Raising Hell fällt mir besonders ins Ohr, es ist stimmig und der Gesang so markant. Warrior Spirit beendet das Album so eindrucksvoll, wie es begann. Mit spanischen Klängen, rein instrumental, immer wieder ausbrechend, kommt es zum Schluss an und schließt es ab.

Ich nehme die Kopfhörer aus den Ohren und überlege, was ich dazu sagen soll. Wem ich das Album empfehlen soll … Ich fand es gut. Aber es ist so umfangreich. Ich denke, jemand, der Pop oder Rock mag, sollte sich hier wohlfühlen können. Aber auch wer einfach mal was ganz anderes hören will, sollte sich hier auf die Reise wagen. Sich zurücklehnen und es wirken lassen.

