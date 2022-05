Rockwasser – C’est La Vie

Artist: Rockwasser

Herkunft: Legden-Asbeck, Deutschland

Album: C’est La Vie

Spiellänge: 47:52 Minuten

Genre: Deutschrock

Release: 08.04.2022

Label: Rookies & Kings

Link: www.rockwasser.de

Bandmitglieder:

Gesang, E-Gitarre – Matthias „Matze“ Bonnefeld

Gitarre – Jörg „Jogi“ Woltering

Bass – Michael „Michi“ Bonnefeld

Schlagzeug – Alex „Thunder“ Völker

Tracklist:

Heute Nacht Nicht Einer Von Millionen Alte Lieder Gott Das Feuer In Mir Welt Bewegen C’est La Vie Ein Letzter Gruß Lass Uns Fliegen All Das Ein Tag Für Uns Bis Ans Ende Dieser Welt Vom Wissen Und Glauben Vergiss Mich Nicht

Ganze 14 Songs pressen Rockwasser auf ihr bereits sechstes Studioalbum C’est La Vie. Schon bei den ersten Zeilen bin ich stark an Betontod erinnert. Die Stimme von Sänger Matze Bonnefeld und sowohl Text als auch Sound sind genau meins. Heute Nacht holt mich so ab, dass ich es direkt dreimal hintereinander anhöre und mir überlege, wie schön es ist, wenn ein Song einfach gut in mein Ohr passt. Nicht Einer Von Millionen beginnt etwas rauer und ich brauche einen Moment, bis ich mich in den Song reinfinde. Das ändert sich dann rapide und auch hier gefällt mir, wie der Sound den Text durch den Song trägt. Ich mag es, wenn Texte intelligent zusammengefügt sind und ob mit oder ohne Reim eine Stimmigkeit in sich haben. Alte Lieder beschreibt recht genau, was Musik auslösen kann, dieses Gefühl von Freiheit und dem gedanklichen Ausbruch aus dem Alltag. Ein Song nach dem anderen und ich fühl mich einfach wohl. Gott und Das Feuer In Mir beeindrucken mich sehr mit dem Inhalt. Die Kraft aus dem Inneren zu schöpfen und es nicht zu übersehen und nicht zu vergessen. Bei Welt Bewegen denke ich kurz, es bricht ein, ich finde nicht sofort rein, in den Zeilen fließt es für mich nicht genug, der Refrain ist dafür wieder stark und ich bin etwas hin- und hergerissen. Direkt danach kommt der Titeltrack. C’est La Vie handelt, wie der Name vermuten lässt, von den Hürden des Lebens, für sich zu kämpfen und den Kopf oben zu lassen. Ich muss tatsächlich zwei/dreimal durchhören, um hier anzukommen, aber dann fühlt es sich gut an. Die Hälfte des Albums ist an dieser Stelle um und ich bin wirklich sehr zufrieden. Es ist rockig, punkig, mit guten Aussagen und einer Sound-/Gesangskombi, die einen mitzieht und die Füße wippen lässt. Etwas ruhiger geht es mit Ein Letzter Gruß in die zweite Hälfte. Grad noch nachdenklich und etwas melancholisch wird man dann von Lass Uns Fliegen gleich wieder in Richtung gute Laune geschubst. Mit Power startet All Das und ich mag es direkt. Es ist kraftvoll und macht Spaß. Ein Tag Für Uns und Bis Ans Ende Dieser Welt laufen rockig durch, sind jetzt nicht mehr überraschend, aber passen gut ins Gesamtwerk. Vom Wissen Und Glauben ist insgesamt wieder schneller. Mit klarer Aussage und dem Gesang im Vordergrund gefällt es mir sehr gut. Als letztes Stück ist Vergiss Mich Nicht gut platziert. Ein langsames Stück, das unter die Haut geht und das Album im Mittelteil ausgebremst hätte. Hier lehnt man sich zurück und lässt es sanft ausklingen.