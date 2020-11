Tomorrow´s Rain: veröffentlichen ihr neues Video „The Weeping Song (Nick Cave Cover)“

Tomorrow’s Rain veröffentlichen heute die fünfte Single ihres Albums Hollow. Das Cover wird von den Gastmusikern Anders Jacobsson (Draconian), Kobi Farhi (Orphaned Land) und Lisa Cuthbert (Live Fem. Vocals of The Sisters Of Mercy) begleitet.

Nachdem sie in den letzten 2 Jahren intensive Shows mit Acts wie Paradise Lost, Kreator, Tribulation, Swallow The Sun, Draconian, Rotting Christ, Tiamat und Orphaned Land gespielt haben, sind Tel Aviv´s Tomorrow’s Rain bereit, das Debütalbum Hollow abzuliefern.

Das Album hat jede Menge Gastmusiker (My Dying Bride, Paradise Lost, Septicflesh, Moonspell, Rotting Christ, Arch Enemy, Swallow The Sun, Draconian and Orphaned Land) zu bieten, die das Album zu einer interessanten Mischung aus 80er Gothic Rock/Post Punk (Fields Of The Nephilim, The Sisters Of Mercy, The Mission) und Doom/Death machen.

Sänger Yishai Sweartz sagt folgendes zum Debütalbum Hollow: „We tried to write and create the album we would like to buy as fans„.

Das Album wurde von Dori Bar Or in Tel Aviv produziert, gemixed und gemastered. Ziv Lenzner kreierte das Artwork. Gegründet wurde Tomorrow´s Rain von Yishai Sweartz und dem Produzenten Maor Appelbaum (Mayhem, Sabaton, Cynic, Abbath).