Der neue Song Ignorance Is Bliss wurde am 26.05.2023 von den amerikanern Trapt, veröffentlicht und hat einen erfolgreichen Start hingelegt. Für den Rest des Jahres werden sie jeden Monat einen weiteren neuen Song veröffentlichen, bis ihr neues Studioalbum The Fall Ende 2023 veröffentlicht wird.

Hört hier in den rockigen wie punkigen Track Ignorance Is Bliss herein: