Tremonti: veröffentlicht Live-Musikvideo zum Album-Opener „A World Away“

Während die Vorfreude auf das neue Album steigt und die Band sich darauf vorbereitet, als Support für das neue Album Marching In Time auf Tour zu gehen, hat Tremonti ein Live-Musikvideo für den Album-Opener veröffentlicht. Die Live-Videoversion von „A World Away“ beginnt mit einem musikalischen Intro, bevor es in das treibende Metal-Riff übergeht, das das neue Album einleitet. Das Video wurde live in Orlando, FL aufgenommen und zeigt Live-Gesang und -Instrumentierung, die den Fans einen Vorgeschmack darauf geben, was sie erwarten können, wenn Tremonti auf Tour geht.

Marching In Time wird weltweit am 24. September über Napalm Records veröffentlicht. Fans, die das Album digital vorbestellen, erhalten sofortige Downloads von A World Away, Marching In Time und If Not For You.

Infos zu den verfügbaren Formaten und der Tracklist findet ihr hier:

Links:

Website: www.marktremonti.com

Facebook: https://www.facebook.com/MarkTremonti/

Twitter: @MarkTremonti

Instagram: @markttremonti