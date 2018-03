Am 27.04.2018 erscheint endlich das neue TRI STATE CORNER Album „Hero“ über Drakkar / Soulfood und bereits heute präsentiert die Band die erste Single „Breaking News“ in Form eines sehenswerten Lyric-Videos.

Hero ist der Abschluss der Trilogie, die mit dem Album „Historia“ (2011) ihren Anfang nahm und in „Home“ (2014) weitergeführt wurde. In dieser Trilogie wird die Geschichte eines Migranten in der Vergangenheit erzählt, der sich aufmachte sein Glück in der Fremde zu suchen und es trotz aller Widrigkeiten am Ende fand – eine Geschichte, die auch heute täglich auf der Welt stattfindet. Was in HISTORIA anfing, führten die Jungs in HOME weiter und das Album beschrieb, wie die Nachfahren in der Gegenwart die Welt erleben, welche Dinge sie bewegen und auf welche Weise sie damit umgehen – ein Spiegelbild ihrer selbst. Das neue Album „Hero“ zeigt einen kritischen Ausblick auf die Zukunft und führt das gedanklich weiter, was die Vorgängeralben als Grundlage lieferten.

Hier könnt ihr das Album ab sofort vorbestellen: https://lnk.to/TriStateCorner_Hero

„Breaking News„, und insbesondere das dazugehörige Lyric-Video, handelt von der heutigen Weltlage und inwiefern die Menschheit eine Grundlage für die eigene Zukunft schafft.

Sänger Lucky kommentiert:

„Es ist eine zusammenfassende Darstellung des permanenten Wechselspiels von Gegensätzen: Reich/Arm, Krieg/Frieden, Macht/Machtlosigkeit, Überschuss/Armut, Werte/Gleichgültigkeit, Angst/Mut, Hoffnung/Hoffnungslosigkeit etc.

Im Kontext des Albums geht die Aussage dahin, dass wir aufgrund von Angst vor Veränderung weiterbestehenden Mustern folgen würden, statt uns abzuwenden und einen vielleicht besseren oder friedlicheren Weg zu gehen. Selbst wenn wir wissen, dass der Lauf der Dinge fraglich ist, wollen wir nicht aus unserer Komfortzone herausgerissen werden und folgen dem uns bekannten, aber vielleicht nicht richtigem Muster.“

„Breaking News“ VIDEO:



TRI STATE CORNER live:

02.05.18 Newcastle (UK) / Trillians

03.05.18 Sheffield (UK) / Corporation

05.05.18 Siegburg (D) / Kubana

06.05.18 Bochum (D) / Matrix

08.05.18 Wetzikon (CH) / Hall Of Fame

10.05.18 Mannheim (D) / MS Connextion Complex

11.05.18 Nürnberg (D) / Cult

12.05.18 Cham (D) / L.A. Lifestyle Café

