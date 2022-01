Tungsten: kündigen neues Album an & veröffentlichen neue Single samt Video zu „Come This Way“

Die schwedischen Metaller Tungsten sind zurück, um mit ihrem dritten Studioalbum mit dem Titel Bliss die Welt zu erobern. Bliss, das am 17. Juni erscheinen wird, ist zweifellos das bisher härteste und düsterste Album von Tungsten. Die typischen Zutaten, die die Musik von Tungsten ausmachen, sind immer noch vorhanden, während musikalisch neue Wege und Territorien erkundet werden. Die Hooklines sind stärker und dynamischer als auf früheren Alben. Die Texte sind düsterer, aber sie konzentrieren sich immer noch auf Dinge, mit denen sich alle auf die eine oder andere Weise identifizieren können.

Mike Andersson (Gesang); „Es kam alles ganz natürlich. Die Aufnahmen dieses Albums haben uns wirklich in ein Gefühl der Glückseligkeit versetzt. Nick & Karl, die die Musik geschrieben haben, haben auf Bliss wirklich ihre Fähigkeiten und musikalischen Talente mit neuen Ideen unter Beweis gestellt, die aber noch immer auf dem Genre basieren, das wir von Anfang an in der Band etabliert haben.“



Die erste Single mit dem Titel Come This Way ist ein eingängiger, melodischer Mid-Tempo-Song mit einer Synth-Melodie, die dem Hörer im Gedächtnis bleiben wird. Absolut treibend und heavy, aber dennoch sehr melodisch.

„Er ist ein bisschen anders als die restlichen Songs des Albums, aber auch so unterscheiden sich alle Songs auf eine nette Art und Weise“; fügt Mike hinzu. Das Musikvideo zu Come This Way wurde in der Gegend von Stockholm von Videoregisseur Ted Lindén gedreht. Tungsten wollte im Video ein gruseliges Gefühl als Kontrast zum Song, der ziemlich fröhlich ist.





Mehr zu Bliss: