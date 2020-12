Tungsten: veröffentlichen Lyric-Video zu ‚Volfram’s Song‘

Die schwedische Metal-Band Tungsten hat das Lyric-Video zu ihrem Hit Volfram’s Song veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem zweiten Album Tundra, das letzten Monat erschienen ist.

Schaut euch das Video jetzt hier an:

Die Musik auf Tundra folgt der musikalischen Richtung, die Tungsten auf We Will Rise einschlugen, aber mit mehr von allem. Für den Höhrer unverkennbar, Tungsten – der Klang aber dunkler und epischer als zuvor. Der Mix von eingängigem Metal.

Karl: “The diversity is still definitely there just like on the first album. But this time around to quote my dad’s boss from the 80s More Is More!”

Die Texte auf Tundra handeln viel von Zeit. Sie sind immer noch bodenständig und beschäftigen sich mit natürlichen Dingen, die der gewöhnliche Mensch auch erzählen könnte. Es gibt auch Fiktionen und mysteriöse Geschichten über Volfram, den Mann auf dem Album, der Hüter von Zeit und Gleichgewicht, den Reisenden zwischen Zeit und Raum und verschiedenen Dimensionen. In der Tundra ist er in der Vergangenheit mit Burgen, Feen und Rittern von einer Welt in eine Zukünftige gereist, eine Stadt nach ihrem Fall, die mitten in einer eisigen Tundra endet, in der fast niemand das eisige, kalte Klima überleben kann.

Mike (Vocals): “We are so proud to finally release Tundra, a true melodic, heavy piece of metal! We are truly happy! Considering we couldn’t tour with We Will Rise we are now more than ready to hit the road in 2021.”

Nick (Gitarre) adds: “We’re already confirmed for Sabaton Open Air in August 2021.”

Tundra Tracklist:

01. Lock And Load

02. Volfram’s Song

03. Time

04. Divided Generations

05. King Of Shadows

06. Tundra

07. Paranormal

08. Life And The Ocean

09. I See Fury

10. This Is War

11. Here Comes The Fall

Tungsten sind:

Mike Andersson – Gesang

Karl Johansson – Bass & Screams

Nick Johansson – Gitarre

Anders Johansson – Schlagzeug

Mehr Info:

www.tungstenofficial.com

www.facebook.com/tungstenband

Quelle: Arising Empire