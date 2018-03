Die psychedelischen Rock-Tausendsassa Turbowolf haben gestern ihr neues Video ‘Cheap Magic’ veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem dritten Studioalbum ‘The Free Life’, das am 9. März via So Recordings/Soulfood erscheint. Das Video kann man sich hier anschauen.

Frontmann Chris Georgiadis sagt über ‘Cheap Magic’: “Der neue Song von unserem Album ‘The Free Life’ springt aus dem Hut wie billige Magie, ‘Cheap Magic’ eben. Ein Song für alle Lebenslagen – gut, schlecht or komplett erfunden. Und als Bonus singt auch noch unser guter Freund Sebastien Grainger von Death From Above mit. Gern geschehen!”

‘Cheap Magic’ startet mit einem unnachgiebigen Gitarrenriff, das in eine Verzerrung übergeht, die droht, die Lautsprecher zu zerstören, um den Track anschließend in geradezu majestätisch-hallende Höhen zu tragen, die von flüsterndem Gesang begleitet werden. Sodann explodiert der Song in einem glühenden Vers und einem und hymnischen Chorus, der mit von Vocoder verzerrten Lyrics einen Zauberspruch von billiger Magie über den Track legt.

Im Video performen sowohl die Band als auch Grangier in einem psychedelischen Lo-Fi Albtraum, der den Zuschauer auf einen akustischen Trip in die Extravaganz des Turbowolf Sounds mitnimmt. Als wiederkehrendes Thema der Musik von Turbowolf, behandelt der Track das Interesse der Band an Magie wie mystische Numerologie, antike Zivilisationen, der Theorien von Graham Hancock und antiker esoterischer Philiophie, auf die sich die Band in ihrem Schaffen immer wieder bezieht.

Passend zum Albumrelease, wird die Band auf Tour gehen und vier Dates in Deutschland spielen:

27.03. Köln, MTC

28.03. München, Strom

02.04. Berlin, Musik & Frieden

03.03. Hamburg, Molotov

‘The Free Life’ kann hier vorbestellt werden: http://smarturl.it/TheFreeLife

Kommentare

Kommentare