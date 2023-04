Twilight Force: veröffentlichen Bonustrack „The Sapphire Dragon Of Arcane Might Is Back Again“

Twilight Force freuen sich, den letzten Bonustrack ihres neuesten Werks At the Heart Of Wintervale zu veröffentlichen. The Sapphire Dragon Of Arcane Might Is Back Again offenbart eine letzte Geschichte, die auf diesem Album mit Geschichten aus den Twilight Kingdoms erzählt wird. Außerdem haben die symphonischen Power Metaller eine orchestrale Version des bereits veröffentlichten Songs The Last Crystal Bearer abgeliefert.

Hört euch The Sapphire Dragon Of Arcane Might Is Back Again hier an:

https://twilightforce.bfan.link/sapphire-dragon-back-again.a01

Twilight Force kommentieren: „Hört her, Ritter der sterblichen Reiche! Seht die Veröffentlichung unseres letzten Bonussongs The Sapphire Dragon of Arcane Might is Back Again – mit Auszügen aus drei bekannten Twilight Force-Songs, die in einer glitzernden mittelalterlichen und orchestralen Umgebung neu interpretiert wurden und Erinnerungen an alte Zeiten und große Taten von einst wachrufen. Mit der wunderschön ätherischen Gesangsstimme und der Gitarrenarbeit unserer verehrten Waldelfe Aerendir ist dieses Lied eine Hommage an die Legenden und Überlieferungen der Twilight Kingdoms und eine Möglichkeit, in Erinnerungen an längst vergangene Zeiten und Lieder aus der Vergangenheit zu schwelgen.

Also kommt, tapfere Abenteurer, verweilt eine Weile und lauscht, während unser Elfenbarde euch auf eine Reise voller Magie und Geheimnisse führt!

Außerdem könnt ihr hiermit auch die vollständige Orchesterversion von The Last Crystal Bearer genießen, die dramatische Geschichte von Blackwalds Verbannung aus der Arkanen Universität und seiner großen Suche nach den Kristallträgern. Wir hoffen, dass Sie während dieser symphonischen Odyssee neue und spannende Details entdecken werden!“

Kauft At The Heart Of Wintervale auf verschiedenen Formaten und streamt das Album hier:

https://twilightforce.bfan.link/at-the-heart-of-wintervale.a01

Mehr Infos zu At The Heart Of Wintervale bekommt ihr hier (Vollansicht Tracklist hier)

Twilight Force online:

https://www.instagram.com/twilight_force/

https://www.facebook.com/twilightforce