UFO: britische Rocklegende kündigt Abschiedskonzerte an

Nach vielen Erdumrundungen und zahllosen spektakulären Shows wird die britische Rocklegende UFO im Sommer 2022 ihre definitiv letzte Konzertreise antreten und sich mit exklusiven Konzerten von ihren Fans verabschieden. Zum Abschluss ihrer beispiellosen Erfolgsgeschichte, die 1969 startete und somit mehr als fünf Jahrzehnte umspannt, kündigt die Band nochmals einige echte Highlights an: Das erste davon findet am Montag, den 20. Juni 2022 in der Hannoveraner Beatbox (www.beatbox-hannover.de) statt, wo UFO eine öffentliche Probe veranstalten und für Fans ein auf 80 Tickets streng limitiertes Kontingent freigeben.

Einen Tag später, am Dienstag, den 21. Juni 2022, gibt die Band dann direkt vor der Beatbox ein auf 300 Tickets begrenztes Privat-Open-Air-Konzert. Dabei werden UFO das komplette Programm der unmittelbar danach beginnenden Tournee spielen und sich den Fans so hautnah wie selten präsentieren. Der VVK zu beiden Konzerten startet exklusiv am 1. Oktober 2021 über Eventim.

Das definitiv allerletzte Konzert ihrer langen Laufbahn spielen UFO dann am 29. Oktober 2022 in Athen, und somit exakt an dem Ort, an dem die Band im Februar 2004 ihre erste Show mit ihrem aktuellen Gitarristen Vinnie Moore gegeben hat.

Sänger und Bandgründer Phil Mogg blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge, aber dennoch großer Vorfreude auf diesen ganz speziellen Karriereabschluss, bei dem UFO von Sommer bis Herbst 2022 noch einmal den direkten Kontakt zu ihrer großen Anhängerschaft suchen. Er sagt: „Nach so vielen Jahren mit unzähligen Höhepunkten, tollen Erlebnissen und vielen schönen Erinnerungen, aber natürlich auch einigen schwierigen Momenten, gehört es zu einem würdigen Abschluss, sich von seinen Fans persönlich zu verabschieden. Ich weiß schon heute, dass dies für beide Seiten garantiert sehr emotionale Momente werden.“

UFO live 2022:

Part 1

20.06. Hannover – Beatbox (indoors)

21.06. Hannover – Beatbox (outdoors)

03.07. München – Backstage

05.07. Memmingen – Kaminwerk

07.07. Bremen – Modernes

08.07. Berlin – Hole 44

09.07. Torgau – Kulturbastion Open Air

11.07. Tübingen – Sudhaus

12.07. Bochum – Zeche

13.07. Köln – Kantine

15.07. Frankfurt – Batschkapp

16.07. Enderndorf – Lieder am See

Part 2

17.10. Braunschweig – Westand

18.10. Hamburg – Fabrik

21.10. Dresden – Tante Ju

22.10. Erfurt – HsD

24.10. Augsburg – Spectrum

25.10. Speyer – Halle 101

26.10. Nürnberg – Hirsch

Infos: https://www.concertbuero-franken.de/tourbooking-details/ufo.html

www.ufo-music.info

https://www.facebook.com/UFOofficial