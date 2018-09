Undertow: Neues Video am Release Tag

Am heutigen Freitag, 21.09.2018, veröffentlichen UNDERTOW ihr neues, von der Fachpresse gefeiertes Album „Reap The Storm“. Als wenn das nicht schon genug

Grund zur Freude wäre, hauen die vier Jungs aus dem schwäbischen Heidenheim um 12:00 Uhr noch ein weiteres Video raus: „I Turn To You“, ein Cover des 2000er Hits von Mel C. (geschrieben von Melanie Chisholm, Rick Nowels, Billy Steinberg)

OFFICIAL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=E4Y9UB-ytf4

