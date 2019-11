Une Misere: veröffentlichen Musikvideo zu „Grave“

Die isländische Abrissbirne Une Misere veröffentlicht heute voller Stolz ihr Debütalbum Sermon via Nuclear Blast Records. Des Weiteren präsentiert die Truppe auch ein Musikvideo zum Song Grave, das hier angeschaut werden kann:

Une Misere kommentieren: „Wir sind superglücklich, dass die Platte endlich draußen ist, ist sie doch das Produkt harter Arbeit sowie arbeitsintensiver und tränenreicher Stunden. Dieses Album ist unsere ultimative Visitenkarte und spiegelt all das wider, wofür wir stehen. All jenen, die uns seit der ersten Stunde verfolgen, wollen wir besonders danken. Solltet Ihr uns gerade erst kennenlernen, dann hoffen wir auf eine langfristige Beziehung. Ein großes, inniges Dankeschön geht an Nuclear Blast, AISAmusic, Avocado Booking und alle anderen Beteiligten. Passend zur Albumveröffentlichung stellen wir euch mit ‚Grave‘ auch die dritte Single daraus vor… ‚Grave‘ ist eine Lebenseinstellung. ‚Grave‘ ist ein Statement. ‚Grave‘ ist eine Herausforderung. Lehne dich niemals zurück, gebe niemals nach und gebe niemals auf. Wie oft du auch nach unten gedrückt wirst, wie oft du auch fällst. „No Wound Too Deep…“ Wir hoffen, dass ihr die Scheibe ebenso genießen könnt wie wir.“

Die Band ist vor zwei Tagen für vier der fünf Impericon Festivals 2020 bestätigt worden.

Alle Termine der Kombo findet Ihr unten!

