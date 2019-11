Agnostic Front: veröffentlichen Musikvideo zu neuer Single „I Remember“

Die legendären NYHC-Pioniere Agnostic Front melden sich mit ihrem zwölften Studioalbum zurück: Get Loud! wird in einer Woche via Nuclear Blast erscheinen! Passend dazu präsentieren sie heute das Musikvideo zur zweiten Single, I Remember, die ihren lyrischen Schwerpunkt auf jene Zeit legt, in der Roger und Vinnie die Band aus der Taufe gehoben haben, während sie musikalisch ebenfalls auf ihre Wurzeln zurückgeht. Unter der Regie des Punchdance Studios-Teams gefilmt, besteht der Clip aus Video- und Fotomontagen, die u.a. einen Einblick in die Anfangstage der Truppe gewähren. Klickt hier:

https://www.youtube.com/watch?v=7pxaoAk1sY