Die Bäume im Norden tragen manchmal wundersame Früchte. Auferstanden aus dem Schatten von psychiatrischen Kliniken und eigenen versteckten Winkeln erscheint Urarv („Ancient Heritage“), das neue Projekt unter der Leitung von avant-metal Anhänger Björn Aldrahn Dencker (DHG, The Deathtrip und Thorns Fame).

Das Album AURUM erscheint am 22.September. Mit dem ersten Track Broken Wand könnt ihr euch hier schon mal ein sehr gutes Bild davon machen was euch erwarten wird und euch unten die Geschichte zum Projekt durchlesen.

The ideas and visions for Urarv started actually back in 2003 during a stay that I had at the local mental institution where I live,“ kommentiert Aldrahn. „It began dawning on me one evening as I was locked out on to the perimeter of the facilities to have a stroll.“

Eigentlich sollte Urarv ein Folksong orientiertes Soloprojekt werden aber mit der Zeit zeigte sich, dass der Gedanken viel zu dysfunktional war und letztendlich dauerte es mehrere Jahre bis alles vernünftige Formen annahm. Bis zum Sommer 2013 sollte es noch dauern bis genug Material für ein Album gesammelt war. Von da an machte sich Aldrahn auf die Suche nach Musikern und fand sie in Patricia und Sturt.

Während Urarv die ursprünglichen Wurzeln des Norwegian Black Metal wahrnehmen verweigert es sich doch jegliche Art von Limitierung. Im Kern des Projekts liegt die Idee mit unorthodoxen Stimmungen und unüblichen Sounds zu arbeiten. „We want to tap into uncharted territories to see what lies hidden under the rocks and dead horses and beneath the cold vastness of uncertainty,“ sagt Aldrahn. „We’re travelingt o remote regions of metal music and mental space with this music. Although our message is one of emotional putrefaction, we want to help listeners find a way through the black hole.

URARV – AURUM

SVART / CARGO

VÖ: 22.09.2017

Quelle: www.oktoberpromotion.com

