Vandenberg: mit Video Premiere zu “Freight Train“

Vandenberg sind zurück! Zurück mit einer neuen Besetzung und einem neuen Album. Schreiend und donnernd kehren sie zurück, als wären sie noch nie weg gewesen. 2020 wird am 29. Mai über Mascot Records veröffentlicht.

Brandaktuell gibt es jetzt das Lyric-Video zum neuen Song Freight Train.

Adrian Vandenberg sagt darüber: „Wie ein Freight Train! Dies ist ein Song über Charakter, Entschlossenheit und Ausdauer, Dinge, die wir alle in herausfordernden Zeiten brauchen. Wir schaffen das!“

Video Premiere zu Freight Train hier zu sehen:

Weiter aktuelle Vorboten aus dem neuen Album…

Static Video zu Shadows Of The Night: https://youtu.be/CZWNvGX9F3E

Offizielles Video zu Burning Heart: https://youtu.be/k1zvwRMPvd0

Adrian Vandenberg hat seine vor allem in den 1980er-Jahren sehr erfolgreiche Band Vandenberg mit runderneuerter Besetzung wieder auf die Beine gestellt. Neben dem inzwischen 65-Jährigen selbst gehören Ronnie Romero, der Sänger von Ritchie Blackmore’s Rainbow, als stimmgewaltiger neuer Frontmann sowie Randy van der Elsen (zuletzt bei der NWoBHM-Band Tank) und Schlagzeuger Koen Herfst (Studiomusiker unter anderem für Bobby Kimball, Epica und Doro) zur reformierten Gruppe. Das Comeback-Album 2020 erscheint am 29. Mai dieses Jahres als CD, digital, und als LP mit beigelegtem Download-Code bei der Mascot Label Group.

Adrian Vandenberg – eigentlich: Adrianus van den Berg – spielte Ende der 1970er-Jahre bei der niederländischen Band Teaser, bevor er 1981 seine eigene Gruppe Vandenberg gründete. Nach drei Alben (Vandenberg, Heading For A Storm, Alibi) und ausgiebigem Touren ereilte ihn der Ruf des früheren Deep Purple Sängers David Coverdale. Der suchte einen Saitenmann für Whitesnake, und Vandenberg ließ sich nicht lange bitten. Für Whitesnakes 1987 erschienenes Debüt steuerte er als Sessionmusiker das Gitarrensolo für den Nummer-ein-Hit Here I Go Again bei. Am Nachfolgealbum Slip Of The Tongue wirkte Vandenberg wegen einer Armverletzung anders als zunächst geplant lediglich beim Songwriting mit. 1994 gründete er gemeinsam mit Rudy Sarzo und Tommy Aldridge die Band Manic Eden, jedoch war er wieder an den Whitesnake Alben Greatest Hits (1994) und Restless Heart (1997) beteiligt, ebenso an der Whitesnake Abschiedstournee 1998 und dem daraus resultierenden Unplugged Livealbum Starkers In Tokyo. Ab 1998 legte Adrian Vandenberg eine längere Pause als Musiker ein. Er unterbrach sie für eine kurze Reunion der Band Vandenberg, um die Veröffentlichung der Doppel-CD The Definitive Vandenberg und eine Live-DVD mit Material einer Japan-Tournee von 1984 zu promoten. 2014 erschien bei Mascot das Album Vandenberg’s MoonKings, 2017 folgte MK II.

Vandenbergs Comeback Album 2020 – ein Fest wohl insbesondere auch für Fans von Ritchie Blackmore’s Rainbow zu deren Rising Zeit sowie von Deep Purple in der Burn– und Stormbringer-Ära – umfasst zehn Stücke. Adrian Vandenberg selbst beschreibt das Material kurz, bündig und absolut treffend als eine Testosteron-getriebene Mischung, die nahtlos an eben jene alten Zeiten und natürlich an die eigene Vergangenheit anschließt. Bob Marlette (Alice Cooper, Black Sabbath, Marilyn Manson, Rob Zombie) hat die Platte in Los Angeles produziert, als Gastmusiker waren Bassist Rudy Sarzo (Ozzy Osbourne, Whitesnake) und Schlagzeuger Brian Tichy (Slash, Ozzy Osbourne, Foreigner) bei einigen Tracks mit von der Partie.

Mehr Infos unter:

http://vandenbergband.com

https://www.facebook.com/vandenbergband

https://www.mascotlabelgroup.com/vandenberg

https://www.instagram.com/vandenbergband

https://twitter.com/vandenbergband