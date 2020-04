Testament: veröffentlichen fünften & letzten Titans Of Creation Video Trailer: Gene in seinem wahren Element

Die legendären Bay Area Thrash-Metal-Giganten Testament haben kürzlich ihr dreizehntes Studioalbum Titans Of Creation über Nuclear Blast auf die Menschheit losgelassen!

Heute veröffentlicht die Band den fünften und letzten Video Trailer aus der mehrteiligen Vorstellungsserie der Bandmitglieder in ihren persönlichen Elementen. Aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation, konnte Gene Hoglan in seinem Element noch nicht vorgestellt und einen Tag lang begleitet werden.

Stattdessen seht ihr hier Gene in seinem wahren Element: Hinter seinem Schlagzeug sitzend & Children Of The Next Level von dem aktuellen Album Titans Of Creation spielend! Seht das Video hier:

So wie die vier Elemente dieses Planeten in allen Lebewesen blühen, repräsentiert jeder Musiker in Testament einen notwendigen Bestandteil dieses neuesten musikalischen Unterfangens. Die Band veröffentlicht eine mehrteilige Reihe über die einzelnen Mitglieder in ihrem jeweiligen Element. Seht hier alle bisherigen Episoden:

Seit der letzten Veröffentlichung sind Testament noch immer von einer gewaltigen und unaufhaltsamen Energie erfüllt und heben ihren Stil weiter auf die nächste Ebene. Sie präsentieren ein Album, das den Wurzeln des traditionellen Thrash Metals treu bleibt und gleichzeitig erstklassige, verführerische und progressive Zutaten auf den Tisch bringt.

Titans Of Creation kann in allen erhältlichen Formaten und Editionen hier bestellt werden: https://nblast.de/TestamentTOC

Titans Of Creation Tracklist:

1. Children Of The Next Level

2. Wwiii

3. Dream Deceiver

4. Night Of The Witch

5. City Of Angels

6. Ishtar’s Gate

7. Symptoms

8. False Prophet

9. The Healers

10. Code Of Hammurabi

11. Curse Of Osiris

12. Catacombs

Testament sind:

Chuck Billy – Lead Vocals

Eric Peterson – Rhythm/Lead guitar & Vocals

Alex Skolnick – Lead Guitar

Steve Di Giorgio – Bass guitar

Gene Hoglan – Drums

