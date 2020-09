Vanishing Point – Dead Elysium

Artist: Vanishing Point

Herkunft: Australien

Album: Dead Elysium

Spiellänge: 59:41 Minuten

Genre: Melodic Metal

Release: 28.08.2020

Label: AFM Records

Link: http://www.vanishing-point.com.au

Bandmitglieder:

Gesang – Silvio Massaro

Gitarre – Chris Porcianko

Gitarre – James Maier

Bassgitarre – Gaston Chin

Schlagzeug – Damien Hall

Tracklist:

Dead Elysium CountYourDays ToThe Wolves Salvus The Fall Free RecreateThe Impossible Shadow World The Healing The Ocean





Bei Genres ist es so wie mit Farben. Das, was für den einen Rosa ist, ist für den nächsten Pink und ein dritter im Bunde könnte zur absolut selben Farbe direkt Magenta oder gar Lachs sagen. So ist die Bezeichnung von Genres ungefähr genauso schwammig in ihrer Definition. Das, was Vanishing Point hier Melodic Metal nennen, könnte von einer anderen Kapelle auch Power Metal, moderner Heavy Metal, Groove Metal oder gar als Progressive Metal bezeichnet werden. Doch da es hier kein Gesetz oder keine klare Definition gibt, wann ein Genre aufhört und wann das nächste beginnt, schwören die Australier darauf, dass sie Melodic Metal machen. Naja gut, ich versteh schon, da man Melodic Metal Parts mit einmischt, darf man sich auch als Band bezeichnet, die sich an den Genreelementen bedient. Doch Dead Elysium ist viel mehr als nur das. So bedient man sich bei allen oben genannten Genres wie an einem Bauchladen.

Wo der Groove Metal harte Riffs mit ausgeprägter Rhythmik mitbringt, ist man am Mikrofon im Bereich des Power Metals unterwegs. Die in Songs wie Free eingesetzten Hooks bringen eine gewisse progressive Stimmung mit sich. Alle Tracks haben eine gewisse Schwere. So bleibt man selten beim klassischen Einsatz von Bass, Gitarre und Schlagzeug und bedient sich an einem ausgewogenen Repertoire von Sampler. Dadurch bringen Vanishing Point sogar einen Hauch Symphonic Stil mit auf die 2020er Platte. Doch da der orchestrale Hintergrund sehr viel Platz bekommt, gehen zum Teil die Saiteninstrumente ein wenig dahinter unter. Schade eigentlich, denn dass man im Hause der Australier mit Gitarre und Co. umgehen kann, das ist einem Fan schon seit der Debütplatte 1997 (In Thought) bekannt.