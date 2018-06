Venom Inc., das legendäre Trio um Mantas, den Demolition Man und Abaddon, haben das folgende Statement veröffentlicht:

„Am 30. April 2018 hat unser Freund, Bruder und Gitarrist Jeff „Mantas“ Dunn einen heftigen Herzinfarkt erlitten. Jeff war für wenige Minuten tot und musste wiederbelebt werden. Während seines einmonatigen Krankenhausaufenthalts in Lissabon, Portugal (wo er nun wohnt) musste er sich zwei Bypass-Operationen unterziehen. Diese waren jedoch von großem Erfolg, sodass er sich fortan zuhause in Portugal kurieren kann. Mantas möchte euch folgende Nachricht zukommen lassen…“

Mantas fährt fort:

„Was kürzlich passiert ist, war definitiv das schlimmste Erlegbnis meines Lebens. Die Sanitäter und der Arzt mussten über fünf Minuten lang kämpfen, um mich zurück ins Leben zu holen. Ich bin mittlerweile zuhause, um mich auszuruhen und zu erholen. Ich gehe spazieren und finde langsam zu alter Stärke zurück. Die Flughafenkontrollen könnten ab sofort interessant werden, da mein Brustbein von Chirurgenstahl zusammengehalten wird.

In den vergangenen Wochen sind Dinge geschehen, mit denen ich mich nur schwer anfreunden kann, aber es geht bergauf. Ich weiß schlicht nicht, wo oder wie ich damit beginnen soll, mich bei jedem einzelnen Arzt, Krankenpfleger usw. zu bedanken, der mir geholfen hat, damit ich mich von diesem Vorfall erhole. Es ist noch immer ein langer Weg, aber ich bin positiv gestimmt.

Ein großes Dankeschön und endlose Liebe geht an meine Partnerin Anita, die bei jedem Schritt an meiner Seite gewesen ist. Danke auch an meinen Bruder Tony Dolan, der sich direkt in den erstverfügbaren Flieger gesetzt hat, um mir beizustehen. Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei meinen Nachbarn und Freunden aus unserem wundervollen Dorf bedanken, die trotz der Sprachbarriere so viel Besorgnis und Mitgefühl zum Ausdruck gebracht haben.

Ich hoffe, dass wir uns schon bald wieder auf den Bühnen dieser Welt sehen können, meine werten Freunde.“

Es sind schwierige Zeiten, doch Venom Inc. werden von einem unbändigen Geist angetrieben und die Band ist bestrebt, auch in Zukunft Events und Shows zu absolvieren. Wie dem auch sei, die Truppe muss leider alle Shows bis August absagen, ehe sie dann mit aller Macht zurückkehren wird. Des Weiteren wird Jeramie Kling bei den restlichen Shows 2018 als Schlagzeuger mit dabei sein.

Bestellt Venom Inc.s kommende 10″-Vinylsingle War hier vor.

War – Tracklist:

Side A

01. War (Armageddon Edit)

02. War (live)

Side B

01. Warhead (live)

Die Single kann in den folgenden Formaten vorbestellt werden:

– rotes Vinyl (300 Exemplare; nur Mailorder!)

– schwarzes Vinyl (500 Exemplare)

Seht euch hier das Lyricvideo zur Studioversion von War an.

Bestellt Avé hier.

Mehr zu Avé:

Dein Fleisch OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=HKBb24JaLXM

Avé Satanas OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Xt_yGt0ET0U

