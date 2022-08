Venom: kündigen ‚In Nomine Satanas‘ Boxset an

Venom wurden 1979 in Newcastle upon Tyne gegründet. Die ersten beiden Alben von Venom – Welcome To Hell (1981) und Black Metal (1982) – wurden gegen Ende der neuen Welle des britischen Heavy Metal bekannt und gelten als wichtiger Einfluss auf den Thrash Metal und den extremen Metal im Allgemeinen. Das zweite Album von Venom, das heute sein 40-jähriges Bestehen feiert, erwies sich als so einflussreich, dass sein Titel als Name für das Extrem-Metal-Subgenre des Black Metal verwendet wurde. Das klassische Trio Cronos, Mantas und Abaddon nahm zwei weitere Studioalben auf: At War With Satan (1984) und Possessed (1985) sowie das Live-Album Eine Kleine Nachtmusik (1986). Sie werden oft von Bands wie Metallica, Behemoth, Celtic Frost und Mayhem als wichtige Einflüsse genannt und sind eine der meistverehrten Bands ihrer Generation. Venom werden immer noch von Sänger/Bassist Cronos angeführt, spielen auf Festivals in aller Welt und veröffentlichen weiterhin neue Musik.

Das bereits 2019 als Deluxe-Vinyl-Boxset veröffentlichte In Nomine Satanas wird nun als 6CD + DVD-CD-Set veröffentlicht, das am 23. September über BMG erscheint.

Das Set enthält die Originalaufnahmen von Venom auf Neat Records, von ihrem Debüt Welcome To Hell aus dem Jahr 1981 bis hin zu Eine Kleine Nachtmusik, dem Live-Mitschnitt ihres legendären Auftritts im Hammersmith Odeon im Jahr 1985. Alle Alben wurden von den Originalbändern neu gemastert, und das Set enthält auch die Sons Of Satan-Sammlung, die eine Fundgrube unveröffentlichter Demos aus den Archiven der Band enthält, darunter einige der frühesten bekannten Venom-Auftritte.

Ebenfalls am 23. September und zum 40. Jahrestag des zweiten Venom-Albums wird das genreprägende Black Metal auf silbernes und schwarzes, gewirbeltes Vinyl gepresst. Das auf nur 1500 Exemplare in Großbritannien limitierte Album beeinflusst bis heute neue Generationen von Metal-Fans.

In Nomine Satanas CD Boxset features:

CD1: Welcome To Hell

CD2: Black Metal

CD3: At War With Satan

CD4: Possessed

CD5: Eine Kleine Nachtmusik

CD6: Sons Of Satan

DVD: 7th Date of Hell – Live at The Hammersmith Odeon, 1984

Venom online:

venomslegions.com