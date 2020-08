Venom Prison: teilen neue Single „Daemon Vulgaris“

Venom Prison kündigten kürzlich für den 09. Oktober 2020 ein neues Release mit dem Titel Primeval via Prosthetic Records an. Auf Primeval widmet sich die Band noch einmal ihren musikalischen Anfängen und präsentiert ihre frühen EPs Defy The Tyrant und Primal Chaos in frisch überarbeiteter Form sowie zwei brandneue Songs. Neu aufgenommen, gemixt und gemastert büßen die brachialen Metal-Walzen nichts von ihrer ursprünglichen Faszination ein, bieten jedoch auf produktionstechnischer Basis ein klares Upgrade. Nachdem mit Defy The Tyrant bereits ein erster Vorgeschmack erschien, folgt mit Daemon Vulgaris nun ein weiterer Track samt Video:

Die Band kommentiert:

„Human cruelty can take many forms, from the daily almost unnoticed ways in which we hurt each other to atrocities like genocide and slavery. The capacity for such destructiveness is rooted deep within us.

Daemon Vulgaris depicts humanity as the evil force of destruction. Exploring our destructive impact on other species and the capacity of the planet to sustain life as we know it. – ‚Wrong does not cease to be wrong because the majority share in it‘ (Leo Tolstoy).„