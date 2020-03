Vertilizar: nach Livekonzerten nun auch Livestream wegen Corona abgesagt

Nachdem bisher nur Konzerte, Festivals und auch fast alle Aktivitäten des öffentlichen Lebens abgesagt wurden, sind offenbar jetzt auch Livestreams von Geisterkonzerten gefährlich, denn die österreichischen Alternative Metaller Vertilizar sagen ihren für Freitag (20.03.) geplanten Quarantäne-Konzert-Livestream ab. Was vielen anderen Bands problemlos möglich ist, funktioniert in Österreich nicht so einfach, da der Stream nur mit dem ganzen Team umsetzbar ist. Man will sich an alle derzeitigen Regeln halten und so ist es der Band nicht möglich, den Stream vorzubereiten und umzusetzen, auch aus Rücksicht auf ihre Familien und die Crew. Dem geneigten Metaller bleibt dann nur die heimische Couch mit Flaschenbier und Chips, aber ohne harte Klänge des Livestreams. Corona kills World Wide Web.

Hier das Facebook-Statement der Band:

Hey Leute! Leider müssen wir den für Freitag geplanten Vertilizar Quarantäne Konzert – Livestream absagen. Da dieser Stream nur mit Hilfe unseres Teams umsetzbar ist und wir uns alle an die derzeitigen Regeln halten wollen, ist es uns nicht möglich, alles vorzubereiten und den Stream umzusetzen. Auch in Rücksicht auf unsere Familien, Kids und unserem Team wäre es unvernünftig. 😵 Aber auch mal gute Nachrichten: Bald können wir den Ersatztermin vom Finale des Lautstark!-Musikcontest 2020 bekanntgeben. 🤘Also danke für euer Verständnis, bleibt gesund und #stayathome