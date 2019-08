Visions Of Atlantis: veröffentlichen Video und Single “A Journey To Remember”

Visions Of Atlantis haben ihre zweite Single als Vorbote des neuen Albums Wanderers veröffentlicht. Die Veröffentlichung wird von dem Release eines aufwändig konzipierten Videos begleitet. Der Song entführt den Hörer hinaus in die wilde, ungezähmte Natur, in das Traumland der Band, in dem Altes weit zurückgelassen.

A Journey To Remember ist ein druckvoller Song geworden, der den Zuhörer tief in seinen Bann zieht und verzaubert.

Am 30. August veröffentlichen Visions Of Atlantis ihr lang erwartetes neues Studioalbum Wanderers via Napalm Records. Das Nachfolgewerk des 2018er The Deep & The Dark, welches in Deutschland, den USA, Großbritannien und der Schweiz die Charts eroberte, setzt die ewig währende Reise von Visions Of Atlantis fort, die die Band seit nunmehr 19 Jahren Bandgeschichte in die Weiten der Ozeane führt.

OOMPH!-Sänger Dero dazu: ”Der perfekte Mix aus weiblichem und männlichem Gesang, eingebettet in tolle Symphonic Metal-Hymnen!“

Visions Of Atlantis selbst zum neuen Album:

“Es ist unser ganzes Herzblut und unsere Seele, die Essenz der Band.”

Was andere Musikerkollegen zum Album sagen:

“Herzlichen Glückwunsch zu diesem Album! Ich liebe den Titelsong!“ – Alissa White-Gluz / Arch Enemy

“Kühn, divers und fesselnd! Ein Album das die Band aufs nächste Level hebt!” – Thomas Younglood / Kamelot

“Starke Songs mit beeindruckenden Refrains!” – Mark Jansen / Epica

“Das ist Symphonic Metal wie er klingen muss!” – Chris Harms / Lord Of The Lost

“Episch, faszinierend und ein Gespür für große Emotionen!” – Hannes Braun / Kissin Dynamite

Wanderers ist das siebte Album von Visions Of Atlantis. Der Hörer wird auf eine Reise in die atemberaubenden Tiefen des Symphonic Metal-Universums mitgenommen. Es bietet textlich und musikalisch eine packende Reise über die Ozeane entlang des Pfades der Selbstentdeckung. Wanderers ist eines der intensivsten, druckvollsten und fundiertesten Symphonic Metal Alben, die die Welt in den letzten 15 Jahren gesehen oder gehört hat.

Wanderers Tracklist:

1. Release My Symphony

2. Heroes Of The Dawn

3. Nothing Lasts Forever

4. A Journey To Remember

5. A Life Of Our Own

6. To The Universe

7. Into The Light

8. The Silent Scream

9. The Siren & The Sailor

10. Wanderers

11. At The End Of The World

Bonus Tracks:

12. Bring The Storm

13. In And Out Of Love

Exclusive 7’’ Single (Earbook only!):

Memento

Wanderers wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

• Earbook incl 7“ Single with exclusive Track “Memento“ and full instrumental album – Strictly limited to 500 copies

• 2LP Gatefold Vinyl (Gold) – Strictly limited to 200 copies – Napalm Records Shop only!

• 2LP Gatefold Vinyl (Ocean Blue) – Strictly limited to 500 copies

• Digipack + 2 Bonus Tracks

Visions Of Atlantis sind außerdem auf Tour:

11.08.19 PT – Vagos / Vagos Metal Fest

16.08.19 CZ – Moravský Krumlov / Rock Heart Festival

17.08.19 SE – Lugnet, Falun / Sabaton Open Air

08.11.19 DE – Weissenhäuser Strand / Metal Hammer Paradise

23.11.19 AT – Graz / Eargazmic Winternights

Album Release Shows

28.08.19 AT – Bruck an der Mur / Dachbodentheater 2.0

29.08.19 DE – Munich / Backstage

30.08.19 DE – Bochum / Rockpalast

31.08.19 DE – Siegburg / Kubana

01.09.19 DE – Frankfurt / Nachtleben

Special Guest für Freedom Call

04.10.19 SK – Kosice / Kasarne

08.10.19 DE – Hamburg / Knust

09.10.19 DE – Berlin / Musik & Frieden

10.10.19 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal

11.10.19 CZ – Prague / Meet Factory

12.10.19 CZ – Zlin / Masters of Rock Cafe

13.10.19 HU – Budapest / Dürer Kert

16.10.19 DE – Cologne / Club Volta

17.10.19 DE – Stuttgart / clubCANN

18.10.19 DE – Erfurt / HsD

19.10.19 CH – Pratteln / Z7

Über Visions Of Atlantis:

Visions Of Atlantis ist eine österreichisch-französisch-italienische Symphonic Metal-Band, die im August 2000 in Bruck an der Mur gegründet wurde. Visions Of Atlantis Handschrift sind harmonische Duette aus männlichen und weiblichen Stimmen, die ihnen einen charaktervollen Wiedererkennungswert bescheren. Die Band besteht aus Clémentine Delauney (Gesang), Michele Guaitoli (Gesang), Christian Douscha (Gitarre), Thomas Caser (Schlagzeug) und Herbert Glos (Bass).

