Carnifex: »World War X« ab sofort erhältlich

Am Freitag haben die aus San Diego stammenden Carnifex ihr siebtes Studioalbum, World War X über Nuclear Blast veröffentlicht. Bestellt euch das neue Album hier.

Scott Ian Lewis kommentiert: „Heute veröffentlichen wir World War X. Es hat drei Jahre gedauert und jetzt fordern wir all unsere Carnifex– Soldaten auf, die Fahnen des Death Metal wehen zu lassen, die Nachricht zu verbreiten und sich World War X heute anzuhören!“

Carnifex stellen World War X aktuell als Headliner der diesjährigen, mit Spannung erwarteten Summer Slaughter Tour live vor. Das Line-Up wird u.a. von The Faceless, Rivers Of Nihil, Nekrogoblikon und Brand Of Sacrifice komplettiert.

Die The Summer Slaughter Tour Daten sind wie folgt:

02.08. USA Providence, RI – Fête Ballroom

03.08. USA Easton, PA – One Centre Square

04.08. USA Baltimore, MD – Soundstage

05.08. USA Asheville, NC – The Orange Peel

06.08. USA Atlanta, GA – The Masquerade

07.08. USA Greenville, SC – The Firmament

09.08. USA Dallas, TX – Gas Monkey Live!

10.08. USA Houston, TX – White Oak Music Hall

11.08. USA Austin, TX – Come and Take It Live

13.08. USA Mesa, AZ – Club Red

14.08. USA Los Angeles, CA – 1720

Kürzlich veröffentlichte die Band ihre zweite Single, World War X, deren Video unter der Regie von Sänger Scott Ian Lewis entstand. Produziert wurde der Clip von Digital Thunderdome und co-produziert von Scott Ian Lewis & Nikhil Potdar.

Scott Ian Lewis kommentiert: „Das WWX Musikvideo ist ein ganz Besonderes für uns – aus mehreren Gründen. Seit 14 Jahren bin ich schon involviert, wenn es darum geht, Videos für die Band zu machen, doch jetzt die Regie für den Titeltrack unseres wichtigsten Albums führen zu können, ist einfach nur genial. Carnifex waren noch nie so stolz und ich kann nicht erwarten, Euch zu zeigen, was wir erschaffen haben.“

Seht das Musikvideo zu World War X hier.

Mehr zu World War X:

No Light Shall Save Us [feat. Alissa White-Gluz] Offizielles Musikvideo: www.youtube.com/watch?v=84Ru-BnBL74

Hört euch den Song in den NB-New Releases-Playlists an: http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Trailer #1 – Über No Light Shall Save Us [feat. Alissa White-Gluz]: https://www.youtube.com/watch?v=9H4kCxOhLZ4

Trailer #2 – Der Schreib- und Aufnahmeprozess: https://www.youtube.com/watch?v=bjOSCfxxwUE

Trailer #3 – Albumtitel + Thematik: https://www.youtube.com/watch?v=rC3f-84EDhk

Trailer #4 – Über den Titeltrack World War X: https://www.youtube.com/watch?v=9B6ENNcHLrg

Trailer #5 – Über das Albumartwork: https://www.youtube.com/watch?v=sCfxBtRE_YE

Trailer #6 – What’s In My Bag? – Nuclear Blast Edition https://www.youtube.com/watch?v=QmH3E1n4xFU

World War X wurde von Carnifex und Jason Suecof (Death Angel, Chelsea Grin, Job For A Cowboy) produziert. Aufgenommen und gemixt wurde die Platte von Jason im Audiohammer Studio in Sanford, Florida. Die Gesangsaufnahmen fanden mit Mick Kenney (Anaal Nathrakh, Bleeding Through) im The Barracks Studio in Huntington Beach, CA statt. Das Albumartwork stammt von Blake Armstrong.

World War X – Tracklist:

01. World War X

02. Visions Of The End

03. This Infernal Darkness

04. Eyes Of The Executioner

05. No Light Shall Save Us [feat. Alissa White-Gluz]

06. All Roads Lead To Hell [feat. Angel Vivaldi]

07. Brushed By The Wings Of Demons

08. Hail Hellfire

09. By Shadows Thine Held

Carnifex sind:

Scott Ian Lewis – Gesang

Shawn Cameron – Schlagzeug

Jordan Lockrey – Leadgitarre

Cory Arford – Gitarre

Fred Calderon – Bass

