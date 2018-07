Vor 35 Jahren betrat Denis „Snake“ Bélanger den Proberaum von Voivod und gab eine Version von Judas Priests „The Ripper“ zum Besten. „Von da an waren wir überzeugt, dass die Besetzung endlich komplett war“, blickt Schlagzeuger Michel „Away“ Langevin zurück und wundert sich: „Ich kann nicht glauben, dass Voivod immer noch touren und Alben aufnehmen.“ Von der erstaunlichen Originalität, Kreativität und Frische der Kanadier kann man sich im Herbst überzeugen, Voivod präsentieren ihren bahnbrechenden Progressiven Rock am 12.10.18 in Köln im Luxor und am 13.10.18 in Hamburg im Logo.

Der allgemeine Vorverkauf hat am Mittwoch, den 06. Juni 2018 begonnen. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

