“Mehr Durchschlagskraft nach Wiedergeburt“

Artist: VOJD

Herkunft: Stockholm, Schweden

Album: Behind The Frame

Spiellänge: 7:38 Minuten

Genre: Heavy Metal, Hard Rock

Release: 7. Dezember 2017

Label: High Roller Records

Bandmitglieder:

Gesang, Bass – Joseph Toll

Gitarre – Peter Stjärnvind

Gitarre – Linus Björklund

Schlagzeug – Anders Bestell

Tracklist:

Behind The Frame Funeral Empire

Nach den beiden Alben Goin’ Under (2014) und Shadowline (2015) hat die schwedische Band Black Trip einige Line-Up-Changes vollzogen. Sänger Joseph Toll wechselt von der Gitarre and den Bass and den Drums sitzt nun Anders Bestell. Nach dem zunächst die Single Into The Vojd/Heavy Skies unter dem Namen V.O.J.D. released wurde, legte sich die Band Anfang 2017 auf die abgewandelte Version des Namens VOJD fest. Das Fundament des Sounds, der auf den ersten beiden Platten viele positive Reaktionen hervorgerufen hat, bleibt bestehen. Joseph Tholl (Enforcer) und Peter Stjärvind (ex-Entombed) blieben als kreative Köpfe erhalten und so bleiben die Änderungen auf Behind The Frame marginal, sorgen aber für einen druckvolleren und direkteren Klang. Das macht von Beginn der 2-Track-EP große Freude. Der Titelsong Behind The Frame startet mit einem sehr Rock ’n’ Roll-lastigen Riff und lässt im Anschluss nicht lange auf die rotzigen und trotzdem melodiösen Vocals von Herrn Tholl warten. Besonders die gedoppelten Parts im Refrain sorgen zusammen mit der Vintage-anmutenden Produktion und dem Rock ’n’ Roll-geschwängerten Songwriting bzw. Gitarrensound dafür, dass der Band ein absolut überzeugender Track gelingt. Auch der zweite Song Funeral Empire (ein Cover der Band Tempest) ist eine gelungene Komposition und liefert die Direktheit, die Black Trip auf ihren Alben hier und da vermissen ließen. Der neue Name und die neuen Bandmitglieder scheinen wohl die gewünschten Änderungen hervorzurufen.

VOJD - Behind The Frame Obwohl die Aussagekraft einer EP mit zwei Songs überschaubar bleibt, lässt sich nach Beyond The Frame nur auf das Releasedate der ersten Fulllength von VOJD hinweisen. Die Platte erscheint am 23.2.2018 via High Roller Records und hört auf den Namen The Outer Ocean. Für alle Fans von Rock ’n’ Roll-lastigem Heavy Metal definitiv eine Kaufempfehlung. Carsten B. 9.5 2017-12-28 9.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

