Für die Kuttenträger unter euch haben wir heute ganz besonders feine Nachrichten, denn Metal Inquisitor werden im kommenden Spätsommer die Fäuste vor der NOAF Stage in die Höhe schnellen lassen! Im Jahre 1997 gründete sich die Formation mit dem ehrenhaften Vorhaben, den NWOBHM wieder aufleben zu lassen. Genau 20 Jahre später wartet die Metal Gemeinde gespannt auf das 5 Studioalbum – und das zurecht. Wer sich je eine Scheibe des deutschen Quintetts zu Gemüte gezogen hat kann bestätigen welch ein musikalisches Feuerwerk da auf uns wartet. Höchste Zeit also für uns Metal Inquisitor nach Wörrstadt zu holen – HEY NOAF!

https://www.facebook.com/metalinquisitor/

https://www.metalinquisitor.de/

Von Fans – für Fans! Das ist ganz klar der Slogan vom NOAF! Man liest ja immer viel, aber hier wird Überzeugung auch gelebt. Wo sonst bekommt man ein Festival für 35€ ALL IN?!? Keine unnötigen Zeltgebüren, das gehört einfach dazu. Parktickets oder Scherze wie Duschpreise – Das braucht einfach keiner! Für einen Preis ALLES wofür man woanders noch drauflegt! Der Gewinn wird direkt in das nächste Jahr investiert und nicht in irgendwelche Taschen gewirtschaftet! Ein einzelnes Konzert kann da schon schnell teurer werden als ein ganzes Wochenende mit mehr Bands!

