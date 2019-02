Metal Blade Records arbeitet weiter am Vomitory Katalog und wird am 15. März brandneue Vinyleditionen der beiden Schweden Death Metal Klassiker Blood Rapture und Revelation Nausea raushauen.

Diese Versionen werden verfügbar sein:

Blood Rapture

– 180 g black vinyl

– Clear-lagoon blue marbled vinyl (ltd. 300 – EU-exclusive)

– Clear tropical-green/black marbled (ltd. 200 – EU-exclusive)

– Green/red splattered vinyl (ltd. 100 – EU-exclusive)

– Clear swamp green marbled (ltd. 200 – US-exclusive)

Revelation Nausea

– 180 g black vinyl

– Orange brown marbled vinyl (ltd. 300 – EU-exclusive)

– Orange red marbled (ltd. 200 – EU-exclusive)

– Red orange white melt vinyl (ltd. 100 – EU-exclusive)

– Orange brown/black marbled (ltd. 200 – US-exclusive)

Bestellt euch eure Kopien jetzt bei EMP oder unserem ebay-store.

Vomitory live:

14.03.2019 – SP – Barcelona @ Upload Club

15.03.2019 – SP – Madrid @ Sound Stage

16.03.2019 – SP – Burgos @ Sala Hangar

17.03.2019 – SP – Palma de Mallorca @ Factoria de So

23.03.2019 – DE – Heidelberg Deathfest @ halle02

28.03.2019 – SE – Close Up Baten Cruise

30.03.2019 – DE – Braincrusher Festival @ Jahnhalle

05.04.2019 – DK – Royal Metal Fest @ Voxhall

19.04.2019 – NO – Inferno Festival @ Rockefeller Music Hall

28.04.2019 – PT – SWR Barroselas Festival @ Avendia Sao Paulo da Cruz

04.05.2019 – NL – Netherlands Deathfest @ 013

24.05.2019 – US – Maryland Deathfest @ Rams Head Live and Baltimore Soundstage

31.05.2019 – DE – Fuck The Commerce Festival @ Alte Heimat

01.06.2019 – SE – Gamrocken, Grängesberg

23.06.2019 – FR – Hellfest, Clisson

04.07.2019 – CZ – Obscene Extreme Festival @ Battlefield Trutnov

05.07.2019 – IT – Rome @ Fuksia

19.07.2019 – SK – Gothoom Open Air @ Revistske Podzamcie

27.07.2019 – US – Californa Deathfest @ 1720 Los Angeles

10.08.2019 – DE – Party San Open Air @ Flugplatz Obermehler

17.08.2018 – BE – Metal Mean Festival @ Sur Hodemont

22.08.2018 – AT – Kaltenbach Open Air @ Kaltenbachgraben

28.09.2018 – IT – Mailand @ Slaughter Club

https://www.facebook.com/vomitoryband

https://www.vomitory.net

https://www.instagram.com/vomitoryband

Kommentare

Kommentare