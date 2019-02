Wenn es darum geht, Hardcore und Extrem-Metal zu verbinden, gehören Sworn Enemy zur absoluten Championsleague.

Die Amis fusionieren raue HC-Energie und Thrash-Metal-Urgewalt zu einem famosen hochenergischen Gebräu und packen eine positive Message oben drauf.

Gamechanger heißt das neue Prachtwerk.

Machine Head-Mastermind Robb Flynn hat produziert und die Urgewalt der Truppe aus Queens / New York besser denn je eingefangen.

Macht Euch auf was gefasst!

Als Beweis gibt´s jetzt das Video zu Prepare For Payback, das bei Metal Injection Premiere feierte.

Sänger Sal Lococo beschreibt den Song perfekt: „Prepare For Payback just had that old Sworn Enemy feel to it. It was very angry and hard as fuck, and definitely could’ve been the opening track on As Real As It Gets.“

Gamechanger Tracklist:

01. Intro

02. Prepare For Payback

03. Seeds Of Hate

04. Coming Undone

05. Justify

06. DOA

07. Fragments Of A Broken Life

08. The Fall Of Modern Man

09. Selling A Dream

10. The Consequence

11. Integrity Defines Strength

Fünf Jahre hat die Band an Gamechanger gearbeitet. Und das Ding ist die Wartezeit wert.

„The new album is savage as fuck“, sagt Sänger Sal Lococo. „Now it’s time to get back out on the road and show everyone how fucking great this new shit is!“

Sworn Enemy sind:

Sal Lococo – vocals

Matt Garzilli – guitar

Mike Pucciarelli – bass

Jeff Cummings – guitar

Taykwuan Jackson – drums

www.facebook.com/OfficialSwornEnemy

Kommentare

Kommentare