Letters From The Colony: starten Tour mit Decapitated

Vor genau einem Jahr führten die progressiven Extreme Metal Architekten Letters From The Colony ihre Hörer in eine Welt aus Math Metal, zermalmenden Death Elementen und Shoegaze Momenten mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Vignette. Aktuell sind die jungen Schweden aus Borlänge auf Tour, um ihr virtuoses Chaos auf die Bühnen der Welt zu bringen und nach mehreren Headline-Dates und Festivalshows starten Letters From The Colony nun ihre Tour als Support von ihren Labelkollegen Decapitated. Seht die Band auf diesen Dates:

Killing The European Cult 2019«

Letters From The Colony

w/ Decapitated, Baest

21.02. B Roeselare – De Verlichte Geest

22.02. D Trier – Exhaus

23.02. D Hanover – Béi Chéz Heinz

24.02. D Dresden – Club Puschkin

Zudem wird die Truppe auf den folgenden Festivals spielen:

22./23.03. NL Eindhoven – Prognosis Festival

07. – 10.08. CZ Jaroměř – Brutal Assault

08. – 11.08. P Vagos – Vagos Metal Fest

14. – 17.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

15. – 17.08. UK Bristol – ArcTanGent Festival

Bestellt Vignette physisch oder digital über diesen Link: http://nblast.de/LFTCVignette

Besucht Letters From The Colony online:

www.facebook.com/lettersfromthecolony

www.twitter.com/LFTCBand

www.nuclearblast.de/lettersfromthecolony

