Voodoo Gods: unterschreiben bei Reaper Entertainment Europe

Voodoo Gods, das neue Flaggschiff am Death Metal Himmel, unterschreibt einen weltweiten Plattenvertrag beim aufstrebenden Label Reaper Entertainment. Das neue Studioalbum The Divinity Of Blood wird im Frühjahr 2020 veröffentlicht.

Seit ihrer Gründung in Tampa (USA) entfesselt die Band gewaltigen und kraftvollen Death/Thrash, der Einflüsse aus dem Voodooismus, Ritualen und antichristlichen Kräften wie auch aus dem Geist der Natur bezieht.

Gegründet wurde die Band im Jahr 2001 von Alex von Poschinger, Tony Norman (ex-Monstrosity, Terrorizer) und Seth Van De Loo (Severe Torture). Erst fünf Jahre später stiegen dann Gitarrist Hiro (Dies Irae, Sceptic, Decapitated) und Nergal (Behemoth) als Sänger in die Band ein. Ein Jahr später folgten Bass-Guru Jean Baudin (Nuclear Rabbits, Element Of Surprise), Mike Browning (Morbid Angel, Nocturnus) als zusätzlicher Sänger und Gitarren-Legende David Shankle (ex-Manowar). Mit diesem Line-Up veröffentlichte die Band im Jahr 2008 die EP Shrunken Head.

Aufgrund des vollen Behemoth Terminkalenders musste Nergal die Band leider wieder verlassen und wurde von keinem geringerem als George „Corpsegrinder“ Fisher ersetzt. Zusammen mit ihm veröffentlichte die Band im Jahr 2014 das Debütalbum Anticipation For Blood Leveled In Darkness, welches von King Diamond’s Andy La Rocque produziert wurde.

Im Jahr 2016 stieg dann Gitarren-Virtuose und Multitalent Victor Smolski (Almanac, ex-Rage) in die Band ein. Mit ihm nahmen Voodoo Gods ihr zweites Studioalbum auf, welches im Frühjahr 2020 über Reaper Entertainment Europe veröffentlicht werden soll. Das neue Album wird wieder von Andy La Rocque produziert.

Voodoo Gods sind eine Band und kein Side-Project.

Zur Feier des Tages präsentiert die Band ein brandneues Lyric-Video zum Necrophobic Song Before The Dawn auf YouTube:

Alex von Voodoo Gods kommentiert:

„Wir fühlen uns extrem geehrt Teil des Reaper Universums zu sein! Wir sind zudem sehr glücklich darüber ein Label gefunden zu haben, welches mit solcher Sorgfalt und Hingabe arbeitet und zudem den Death und Thrash Metal supportet. Es ist ein großer Schritt für Voodoo Gods, Reaper Entertainment und Universal als distro Partner and der Seite zu haben.“

Victor Smolski fügt hinzu:

„Es war eine großartige Erfahrung an den Aufnahmen zum neuen Voodoo Gods Album involviert gewesen zu sein! Sehr kraftvolle, aggressive Songs mit unterwarteten Parts und interessanten Arrangements.“

George „Corpsegrinder“ Fisher kommentiert:

„Ich freue mich auf den Release von The Divinity Of Blood und ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen zu die neuen Songs.“

Greg von Reaper fügt hinzu:

„Wir sind sprachlos wenn es um Voodoo Gods geht! Was ein Line-Up und was für eine Ehre eine solch renommierte Band bei Reaper begrüßen zu dürfen und zudem die Chance zu haben das kommende Meisterwerk zu veröffentlichen. Bleibt dran und behaltet diese Supergroup definitiv im Auge – Ihr werdet bald hören und sehen warum…“

Mehr Infos dazu gibt es in Kürze – seid gespannt!

Voodoo Gods sind:

Victor Smolski – Guitars

George „Corpsegrinder“ Fisher – Vox

Hiro – Guitars

Jean Baudin – Bass

Seth Van De Loo – Vox

Alex Voodoo – Drums

Voodoo Gods online:

www.voodoogods.net

https://www.facebook.com/OVGFS

https://www.instagram.com/voodoogodsofficial/

https://www.youtube.com/user/VoodooGodsBand