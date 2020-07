Voracious Scourge: veröffentlichten neue Single

Die US Deather Voracious Scourge werden am 21.08.2020 ihr Debütalbum In Death bei Massacre Records veröffentlichen!

Hier kann man sich ab sofort das Lyric Video zur neuen Single Heaven’s Scorched ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=OrjAk37Nt_I&feature=youtu.be

In Death, das von Jörg Uken im soundlodge Studio gemischt und gemastert wurde, wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie in digitaler Form erhältlich sein und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/indeath

Freut euch auf ein Album mit heftige Kompositionen, unvergesslichen Melodien und eingängigen Hooks!

Voracious Scourge entstammt einer Idee von Songwriter/Gitarrist Jason McIntyre (Suture), der seiner Idee durch talentierte Musiker Leben einhauchte: Sänger Adrie Kloosterwaard (Sinister), Drummer Mike Smith (ex-Suffication), Billy Richard (Cranial Sledge) und Bassist Tony Soy (ex-Atheist, ex-Pestilence) komplettieren das Line-up!

Voracious Scourge – In Death

Get it here » https://lnk.to/indeath



CD Digipak

1. Retribution Of The Damned (Intro)

2. Heaven’s Scorched

3. Defleshed Messiah

4. Voracious Scourge

5. Mental Enslavement

6. In Death

7. A Life Condemned

8. Harbinger Of Our Own Demise

9. Tank Tread Evisceration

10. Born Dead (Death Cover)

Ltd. Vinyl LP

Side A

Retribution Of The Damned (Intro)

Heaven’s Scorched

Defleshed Messiah

Voracious Scourge

Mental Enslavement

Side B

In Death

A Life Condemned

Harbinger Of Our Own Demise

Tank Tread Evisceration

Born Dead (Death Cover)

Oldschool Death Metal

Release: 21/08/2020

https://www.facebook.com/voraciousscourge

https://twitter.com/VoraciousScour1

https://www.instagram.com/voracious_scourge_

https://spoti.fi/2yeEXBG