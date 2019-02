Vulture ist eine Heavy Metal Einheit, mit der spätestens ab sofort gerechnet werden muß! Das einheimische Nieten-und-Leder-Quintett hat soeben die Aufnahmen zu seinem zweiten Longplayer Ghastly Waves & Battered Graves abgeschlossen, welcher am 7. Juni via Metal Blade Records veröffentlicht wird.

Um die Spannung auf das Album weiter anzuheizen, wird die Band am 5. April eine 7″ namens Beyond The Blade veröffentlichen. Die A-Seite enthält den Titeltrack, während sich auf der B-Seite das auf Vinyl nur auf dieser 7″ erhältliche Thin Lizzy Cover Killer On The Loose befindet. Checkt den Videoteaser hier an:

https://www.youtube.com/watch?v=Oq224ZqVR9Y&feature=youtu.be

Die 7″ ist auf 666 Einheiten limitiert (333 x schwarz, 222 x blau, 111 x rot). Bestellt euch eure Kopien jetzt bei EMP ode in unserem ebay-store vor.

Vulture meinen dazu: „Wir sind euphorisch, endlich den ersten Auszug aus Ghastly Waves & Battered Graves zu launchen. Taucht tief ein in die messerscharfen Riffs von Beyond The Blade und nehmt euch in Acht vor der Klinge. Da kommt was auf euch zu!“

Die Gründe für die Wahl des Thin Lizzy Covers: „Einen adäquaten Track zum covern zu finden ist immer schwierig, aber dieser Song passt perfekt zu Vulture. Der Text, die schneidenden Riffs, es ist ein großartiger Song einer unserer Lieblingsbands.„

