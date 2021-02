Wacken Open Air: Deutschlands größte Schlammschlacht soll 2021 stattfinden

Während einige andere Festivals in Deutschland gerade dabei sind, ihre Events für den Sommer 2021 abzusagen und auf 2022 umzuplanen, soll das größte aller Metalfestivals hierzulande, das Wacken Open Air im hohen Norden, stattfinden. So will es jedenfalls Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, laut Lübecker Nachrichten und Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Am nächsten Mittwoch, dem 3. März, beraten Bund und Länder erneut über die derzeitige Coronalage und die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Am vergangenen Freitag hat Günther im Landtag erläutert, was er bei den kommenden Verhandlungen erreichen will, so soll es ab dem 8. März Entschärfungen für den Einzelhandel und weitere Lockerungen geben, wenn der Inzidenzwert es zulässt. Auch für die Event- und Veranstaltungsbranche will Günther möglichst bald Lockerungen durchsetzen und bezog sich bei seiner Rede im Landtag neben den Eutiner Festspielen und dem Schleswig-Holstein Musik Festival auch auf das Wacken Open Air. Wie die Lübecker Nachrichten berichteten, sagte Günther wörtlich: „Ich glaube, dass wir im Sommer diese Veranstaltungen unter klaren Hygienekonzepten in Schleswig-Holstein realisieren werden.“

Gute Hygienekonzepte sollen die größte deutsche Schlammschlacht also möglich machen. Welche das neben dem Mund-Nasen-Schutz, Abstand halten, Einbahnstraßen-System, kleineres Ticket-Kontingent …, sein können, ließ der Ministerpräsident derzeit noch offen. Verrückte Ideen gab es ja schon so einige, z.B. die Bubble Balls, oder das nur geimpfte Besucher zugelassen werden sollen. Wie auch immer, mit solchen Reden einiger Politiker sollte man bisher noch vorsichtig umgehen, denn was nicht in Stein gemeißelt ist, kann morgen schon wieder ganz anders aussehen. Wir erinnern uns, auch im letzten Jahr hieß es sehr lange, dass das Wacken ziemlich sicher stattfinden wird, bis dann die Ernüchterung einsetzte und das große Heulen begann. Letztendlich wird alles davon abhängen, wie weit die Impfungen in Deutschland bis dahin fortgeschritten sind, wie sich die Inzidenzwerte bis dahin präsentieren und ob man die mutierten Virusableger in den Griff bekommt. Hoffen wir das Beste!